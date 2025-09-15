¡Desesperación total! Se filtra polémica instrucción del banco de Colo Colo contra la U

El pasado domingo, finalmente se disputo la tan ansiada Supercopa, partido que enfrenta al último campeón tanto del Campenato Nacional como de la Copa Chile, donde en esta oportunidad se enfrentaban Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente. Si bien este duelo debió disputarse a principio de año, el calendario permitió que se disputara el pasado fin de semana.

El partido comenzó a favor del romántico viajero, ya que al minuto 18', Matías Sepúlveda anotó un golazo para poner en ventaja a los azules. En el minuto 30', todo empeoró para el cacique ya que sufrieron la expulsión de Sebastián Vegas. Con esto la visita aprovechó al minuto 37' aumentar su ventaja gracias a Nicolás Guerra. Finalmente, Lucas Assadi estableció el definitivo 3-0 en el minuto 50'.

Este partido además era el debut de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo, donde no solo comienza con una derrota, sino que lo hace ante el máximo rival del equipo y por si fuera poco, perdiendo un título. Ahora, el nuevo estratega albo tendrá que replantearse el sistema de juego, ya que su gran objetivo es clasificar a una copa internacional.

La derrota del día de ayer de los albos ante Universidad de Chile tuvo muchos factores, pero todo comenzó a caerse desde el minuto 30' con la expulsión de Sebastián Vegas y las lesiones de dos jugadores del cacique en un corto periodo de tiempo, lo que desordenó al equipo y le permitió a los azules ir con todo al ataque.

La desesperación se notó mucho más en el segundo tiempo cuando Colo Colo perdía 3-0 y se veía que no había vuelta en el partido. Fue aquí donde sucedió un llamativo momento, ya que desde la banca del cacique le dieron una polémica instrucción a Erick Wiemberg en contra de Maximiliano Guerrero. "Métele una buena patada al pendejo de mierda este, Erick".