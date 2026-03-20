¿Un regalito a Argentina? La polémica declaración de la Conmebol por la fallida Finalíssima

Por: Gonzalo Zamora

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Durante las últimas semanas se vivieron grandes polémicas por el partido de la Finalíssima, el cuál enfrentaría al último campéon de la Copa América, en este caso Argentina, ante el último campéon de la EuroCopa, es decir España.

Hubo muchas discusiones entre la Conmebol y la Federación Española, tanto en la fecha en que se disputaría el encuentro como también el formato, si sería partido único o llave ida y vuelta, además de la sede donde se disputaría.

En definitiva no se pudo nunca llegar a un acuerdo y ya con la Copa del Mundo encima, se decidió dar por cancelado este partido, donde desde un lado y otro se lanzan la culpa por la fallida realización de la Finalíssima.

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Después de muchas discusiones y declaraciones cruzadas, finalmente la Finalíssima entre Argentina y España fue suspendida, ya que nunca se llegó a un acuerdo para la fecha y la sede en que se disputaría el encuentro.

¿Regalando copas?

Pero la polémica no terminó ahí, ya que en las últimas horas, el Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se burló de la selección española al señalar que no se quisieron presentar a jugar el encuentro. Pero no contento con esto, además señaló que Argentina es bicampeón de la Finalíssima por presentación, pese a que ni siquiera se decidió una sede o una fecha respectiva.

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