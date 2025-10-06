¡Pidieron explicaciones! La fuerte polémica de Gonzalo Tapia en Brasil

Luego del empate sin goles ante la selección de Uruguay, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Cerrando además una de las peores campañas en la historia de la selección chilena en la búsqueda de ir a una cita mundialista, ya que quedamos en la última posición de la tabla con 11 puntos.

Esto pega aún más fuerte si se tiene en cuenta que en esta oportunidad habían más cupos para ir a la Copa del Mundo, ya que hasta el sexto lugar clasificaban de forma directa y el séptimo puesto disputaría el repechaje. Pero aún así, el combinado nacional no logró obtener los boletos para ir al norte del continente.

Por ahora se está haciendo un trabajo de renovación en La Roja, ya que la Generación Dorada llegó a su fin y se está preparando el tan esperado recambio. Esto ya se vió en los dos últimos partidos al mando de Nicolás Córdova y se espera que el director técnico que continúe al mando de la selección nacional, siga por este camino.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Uno que se está recuperando en el extranjero es Gonzalo Tapia, quien actualmente milita en el Sao Paulo de Brasil y ha logrado anotar en los últimos encuentros de su equipo, por lo que ha ido agarrando confianza poco a poco. Pero ahora se vió envuelto en una fuerte polémica tras el útlimo encuentro de su equipo ante el Palmeiras.

El partido terminó 3-2 en favor del Palmeriras, donde incluso Gonzalo Tapia anotó un gol, pero además el chileno protagonizó un polémico momento en el partido, el cuál incluso fue reclamado por Sao Paulo. Esto ya que el delantero nacional recibió una enorme cantidad de fuertes faltas que quedaron sin sanción, incluyendo un claro penal, razon por la que su equipo pidió explicaciones a la federación del país carioca y medidas inmediatas ante este pésimo arbitraje.