La pista clave que complica a Jorge Valdivia tras denuncias por violación

El fiscal persecutor de Jorge Valdivia, ex jugador de futbol que se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua tras ser denunciado por los delitos de violación, dio a conocer nuevos antecedentes en el caso que complicarían la inocencia del deportista. Entre otras cosas, el profesional comentó que para la Fiscalía eran muy importantes los relatos de las víctimas sobre que no habrían entregado consentimiento.

Además, los testimonios de las denunciantes tendrían varias similitudes, entre ellas que ambas aseguran que sintieron que habían consumido algo más que solo alcohol la noche de los hechos. "Paulatinamente, empiezan a perder sus capacidades de reaccionar. Y eso fue de alguna manera, por su relato, incrementando” declaró el fiscal Rodrigo Celis.

¿Qué antecedete complicaría a Valdivia?

"Es cierto que las víctimas han dicho que, y esto también tiene una particularidad del caso, hay consumo de alcohol, pero ellas sienten que no es el alcohol por sí mismo lo que les dejó en un estado de incapacidad de oponerse y eso llama la atención (...) Ambas, sin conocerse, señalan que aquí había algo más y entonces vamos a seguir indagando” afirmó el persecutor.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Bajo esta línea reveló que antecedentes complicarían al comentarista deportivo. “Es bueno aclarar esto. Lo que el tipo penal exige no es que el imputado haya colocado a la víctima en ese estado. No es que el imputado, por así decirlo, haya suministrado excesivo alcohol o algún tipo de droga. No. Lo que se exige es que, detectando que las víctimas no están en este estado de poder tomar libre y consentidamente sus decisiones, se aproveche de la situación” dijo.

Finalmente apuntó a que con “lo que hay hasta el momento. Es suficiente para sostener que el imputado se aprovecha de la situación en que estaban las víctimas. Digamos las cosas como son, no deja de ser llamativoque estas personas que no se conocen, en poco tiempo, sostengan de que además de alcohol ellas sienten que se les suministró algo”, manifestó.

Te puede interesar: Impacto por violento caso de niño empalado: exponen detalles de lo ocurrido