¿Se acerca a Juan Pinto Durán? Revelan la oferta de la ANFP para convencer a Manuel Pellegrini

Ver a Manuel Pellegrini como entrenador de La Roja es el sueño de muchos y, durante los últimos días, parece estar cada vez más cerca de cumplirse. Después de algunos acercamientos positivos, ahora revelaron la oferta con la que la ANFP busca convencer al DT para llegar a Chile.

El propio "Ingeniero" ha asegurado que es un sueño pendiente dirigir al país, pero que espera hacerlo cuando exista una dirigencia que le permita trabajar en un contexto serio para llevar a cabo un proyecto a largo plazo.

ANFP prepara oferta para convencer a Manuel Pellegrini

Según reveló Cristián Arcos en Los Tenores de ADN, "el nombre de Pellegrini ha estado muchas veces encima, pero ahora hay como un poquito más de mirada de ir a buscarlo, hacerle una oferta. Otra cosa es lo que acepte".

La ANFP trabaja para convencer a Pellegrini de llegar a La Roja.

Además, según los requisitos del "Ingeniero" para llegar al país, el periodista añadió que "veo lejos de esta dirigencia, lo veo difícil, pero entiendo que se está preparando una propuesta para ser la primera persona a la que se le proponga".

La estadía de Pellegrini en el Betis

Destacar que el entrenador acumula ya cinco años dirigiendo al Real Betis, equipo en el que suma 264 partidos registrando 124 victorias, 68 empates y 72 derrotas. Además, ha conseguido levantar una Copa del Rey y ha disputado competencias internacionales en todas las temporadas.

