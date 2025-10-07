¡Con un esperado regreso! La Roja femenina entrega la nómina para la Liga de las Naciones

La Roja femenina entrega la nómina para la Liga de las Naciones.

Por: Gonzalo Zamora

Este mes sigue la acción con nuestros representantes nacionales en el fútbol, donde ahora será el turno de La Roja femenina, quienes se preparan para comenzar la Liga de las Naciones. Este nuevo torneo entregará cupos a la Copa Mundial Femenina en 2027, donde todas las selecciones disputarán ocho duelos, cuatro de local y cuatro de visitas, donde las dos mejores selecciones clasificarán de forma directa y las que terminen en el tercer y cuarto puesto irán a un repechaje.

Este nuevo torneo a nivel de selecciones en la rama femenina arrancará este mes en nuestra parte del mundo, donde la selección chilena deberá enfrentar el próximo 24 de octubre a la selección de Venezuela en condición de visitante y cuatro días después, el 28 de octubre, se medirán ante la selección de Bolivia en condición de local en Rancagua.

Es de esperar que La Roja femenina, dirigida por Luis Mena pueda tener un buen papel en este torneo, donde tendrán que enfrentar a duros rivales la idea es apuntar al menos a los puestos de repechajes para la próxima cita mundialista femenina en 2027. Para esto también se prepararon varias sorpresas con la nómina para estos encuentros.

Con miras a lo que será el inicio de la Liga de Las Naciones donde La Roja femenina buscará sacar boletos para el próximo Mundial Femenino en 2027, se conoció la nómina para los encuentros de octubre ante Venezuela y Bolivia, donde lo que más llamó la atención fue el tan esperado regreso de Chistiane Endler a la selección chilena.

Con esto, las nominadas por Luis Mena son las porteras Christiane Endler, Antonia Canales y Ryann Torrero; en defensa Michelle Olivares, Catalina Figueroa, Fernanda Ramírez, Anaís Cifuentes, Mariana Morales, Fernanda Pinilla, Camila Sáez y Rosario Balmaceda; en mediocampo Karen Fuentes, Nayadet Opazo, Gisela Pino, Anaís Álvarez, Yastin Jiménez, Yanara Aedo y Millaray Cortés; en delantera Vaitiare Pardo, María José Urrutia, Nicole Carter, Sonya Keefe, Mary Valencia y Pamela Cabezas.

