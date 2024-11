La molestia de Roberto Cox contra Allison Göhler por vestimenta de la meteoróloga en el matinal

Durante la jornada el periodista Roberto Cox dio a conocer su malestar con su compañera en el matinal Contigo en la Mañana, la meteoróloga Allison Göhler por su vestimenta. En concreto el comunicador se refirió a una teoría que tienen desde el equipo sobre que siempre él no va al programa su compañera usa zapatillas.

Cabe mencionar que, en esta oportunidad Göhler utilizó unas deportivas porque se encuentra con un cabestrillo en su brazo producto de una caída que sufrió mientras paseaba a sus perros. “Estábamos en el canil cerca de donde vivo y vieron a un perrito venir, se volvieron locos querían ir, se desesperaron y me pasaron entremedio con las correas y quedé de manos atadas. Era eso. O caía con la cabeza o con el hombro y dije ‘ya, vamos a arriesgar el hombro’ y me sonó“ relató.

¿Qué dijo Roberto Cox sobre la vestimenta de Göhler?

“La fórmula para que Allison venga con zapatillas es que no esté Roberto Cox. El viernes antepasado, estábamos con Pato Ángulo y Allison vino por primera vez con zapatillas. El viernes pasado, estábamos con Roberto Cox, y Allison no vino con zapatillas. Hoy, no está Roberto Cox y Allison vino con zapatillas” lanzó al aire Marianela Estrada.

Sobre la misma la experta en clima aclaró que “ha sido coincidencia, pero le vamos a dar el gusto a Roberto, que cuando él esté, se venga con zapatillas” e indicó que “esta vez lo hice por mi bracito, porque es mucho más cómodo y así evito una caída. Es más cómodo ante cualquier cosa, porque con el taco una igual se arriesga”.

“Ayer mucha gente me escribió y me dijo ‘Alli, anda con zapatillas’. Los televidentes me dieron permiso, como ando enfermita” bromeó. Ante esto Cox comentó en X: “Estoy muy enojado, Allison” agregando unos emojis de zapatillas sobre la situación agregando el # despierta con CHV. Recordemos que en el programa, JC Rodríguez molestó a ambos sobre que se gustarían.

