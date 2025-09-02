¡La mayoría son de Chile! Propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas

Polémica propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas

Por: Catalina Martínez

Este martes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, criticó con todo la iniciativa presentada por Rodrigo Paz, aspirante a la presidencia de Bolivia. El plan plantea legalizar los llamados “autos chutos”. Estos corresponden a vehículos que, en numerosos casos, fueron robados en Chile y terminan siendo vendidos sin grandes trabas en territorio boliviano.

Aunque Elizalde recalcó que la administración de Gabriel Boric ha trabajado en estrechar los vínculos con las naciones limítrofes, no dejó de manifestar su rechazo frente a la iniciativa planteada por Rodrigo Paz.

Y es que, en medio de una entrevista, el candidato boliviano Rodrigo Paz expresó que “parece que fuera un pecado tener un auto ‘chuto’ en Bolivia, cuando todo el mundo tiene un auto ‘chuto’ en Bolivia. La mayoría de esos 5.700.000 informales, hasta los formales tienen autos ‘chutos’. Los vamos a legalizar, porque negarlo sería un grave error".

Rechazo por polémica propuesta 

En entrevista con Tele13, Elizalde se refirió a la propuesta de Paz, recalcando que “bienes que son obtenidos a través de un ilícito… establecer alguna forma de legalización, es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos. En Chile, fuera de Chile, donde sea”.

“De todas maneras, nosotros estamos en la lógica de fortalecer las relaciones con todos nuestros países limítrofes. En el caso de Bolivia no tenemos relaciones diplomáticas, el propio presidente Lagos planteó y las ofreció, pero ha sido Bolivia la que se ha negado”, agregó. 

Aun así, el ministro aseguró: "Nosotros esperamos que exista colaboración entre gobiernos y entre estados pero bajo un principio básico que es que se respete el Estado de Derecho y que no se puede plantear ningún incentivo para la comisión de ilícitos como, por ejemplo, el contrabando".

