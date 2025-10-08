¿Se olvida de La Roja? La exótica liga que busca convencer a Paulo Díaz para sacarlo de River

Paulo Díaz ha perdido mucho terreno en River Plate y cada vez está más rezagado en los planes de Marcelo Gallardo, quien hace rato le quitó la titularidad. Es por eso mismo que desde una exótica liga viene a su "rescate" y lo quiere convencer con grandes sumas de dinero.

Según revelaron en Olé, el defensor nacional tiene contrato hasta diciembre de 2027, pero su situación en el equipo argentino lo tiene abierto a escuchar ofertas. En ese sentido, señalaron que los petrodólares vuelven a tocarle la puerta para convencerlo.

"Desde su entorno ya dejaron correr en las últimas horas la versión de que en enero volvería a llegar una oferta desde Medio Oriente por el 70% de la ficha que posee River y una propuesta contractual de dos años más uno de renovación automática", informó el citado medio.

Díaz podría vivir un nuevo periodo en el fútbol árabe.

Paulo Díaz podría retornar al fútbol árabe

Recordar que el chileno ya jugó en Arabia Saudita durante la temporada 2018, así que podría estar cerca de vivir un nuevo periodo en "la liga de los camellos". "Siempre tuvo sondeos, me consta que hasta fin de año no va a tomar una decisión. En diciembre va a terminar decidiendo qué va a hacer", dijo el periodista Renzo Rantic.

