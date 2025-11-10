A buscar la clasificación: cuándo y a qué hora ver el Chile vs Canadá en el Mundial Sub 17

El Mundial Sub 17 está teniendo más complicaciones de las esperadas para La Roja. Después de caer ante Francia y de empatar contra Uganda, los pupilos de Sebastián Miranda necesitan un buen resultado en este Chile vs Canadá para seguir en competencia.

En la previa del torneo pocos esperaban que La Roja estuviera con solo un punto en la última fecha de la fase de grupos, pero el agónico empate ante los africanos le privó de sumar un triunfo. Ahora, ante los norteamericanos, nuestra Selección necesita un triunfo para seguir en competencia.

Cuándo y a qué hora juega Chile vs Canadá

El partido está pactado para este martes 11 de noviembre a las 9:30 horas y, como los duelos anteriores, se podrá presenciar de manera gratuita por las pantallas de Chilevisión.

Chile Sub 17 dejó escapar el triunfo en la fecha anterior.

En el otro partido del grupo, Francia se medirá ante Uganda con la obligación de no perder para sellar su clasificación a la próxima ronda. Mientras tanto a Canadá, el rival de Chile, le basta también no perder para seguir en la competición, aunque una derrota también los podría mantener como mejor tercero.

Así las cosas, el escenario es complicado para La Roja, pues necesita vencer a un rival difícil como Canadá para no terminar eliminado del Mundial Sub 17.

