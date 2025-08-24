La impensada confesión de Claudio Borghi mientras Colo Colo busca DT: "Yo tenía la posibilidad…"

Luego de la caótica salida de Jorge Almirón, en Colo Colo continúa la búsqueda para definir a su próximo entrenador, y mientras diversos nombres rondan en el Estadio Monumental, Claudio Borghi sorprendió a los hinchas confesando que, hace ya algún tiempo, tuvo serias chances de volver a dirigir al Cacique.

Así es, en conversación con Jorge Gómez en el programa Pelotazo al 10, el 'Bichi' repasó un capítulo oculto de su etapa como estratega, y es que en 2011, cuando asumió como DT de La Roja, pudo haber vuelto a Macul: "La otra que yo tenía, cuando agarré la Selección, yo tenía la posibilidad de volver a Colo Colo".

Sin embargo, pese a que su intención era ponerse una vez más el buzo de los albos, explicó que su familia y amigos cambiaron su elección: "En mi círculo cercano dije 'quiero volver a Colo Colo', la Selección venía post Bielsa, iba a haber comparaciones, y 'no', me decía, 'la Selección'. Y ahí me equivoqué otra vez".

Cabe mencionar que estas palabras del hoy panelista de ESPN llegan justo cuando en dicha señal televisiva admitió que está dispuesto a retomar su carrera como técnico: "Me gustaría volver a dirigir y está dentro de mis planes volver a dirigir, pero después de unos años no puedo empezar en Boca a dirigir".

Igualmente, más allá del enorme cariño que le tiene al cuadro 'popular', donde consiguió aquel histórico tetracampeonato, Claudio Borghi afirmó que primero debe volver a tomar ritmo al borde de la cancha y conseguir con méritos la oportunidad: "Colo Colo es Boca en presión. Sí, sí, debo tener experiencia antes".

