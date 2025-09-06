La IA predice al campeón del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: "Una ligera ventaja..."

Quedan menos de 24 horas para que Jannik Sinner (1°) y Carlos Alcaraz (2°) se enfrenten por la gran final masculina del US Open 2025, y en la antesala de este verdadero duelo de titanes, la inteligencia artificial recogió una serie de factores y eligió quién se quedará con la corona en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

Efectivamente, tras vencer a Félix Auger-Aliassime en semifinales, el italiano que ya suma 65 semanas consecutivas como líder de la clasificación a nivel planetario deberá medirse con el español de 22 años, que llega a esta instancia luego de superar categóricamente al histórico Novak Djokovic el viernes pasado.

Mientras los fanáticos discuten quién es el favorito para quedarse con el Grand Slam, decidimos consultarle a ChatGPT cuál es el resultado más probable, IA que en un comienzo advirtió lo reñido que será el duelo de mañana: "Es imposible predecir con certeza quién ganará la final, cualquiera podría alzar el trofeo".

Sin embargo, con un poco de insistencia, el chatbot creado por OpenAI se la jugó: "Si tuviera que elegir basándome en datos, forma reciente y estilo de juego, mi predicción es: Carlos Alcaraz", y por si fuera poco, Grok, la inteligencia artificial de X, coincidió con su par virtual: "Alcaraz tiene una ligera ventaja para ganar".

¿Dónde ver la final del US Open?

La histórica final masculina del US Open 2025 entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz (el gran favorito de la inteligencia artificial), está programada para este domingo 7 de septiembre desde las 15:00 horas, y esta podrá ser vista en nuestro país a través de las pantallas de ESPN y en la plataforma de streaming Disney+.

