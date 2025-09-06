La IA predice al campeón del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: "Una ligera ventaja..."

La IA elige entre Sinner y Alcaraz

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Arturo Vidal se aburre viendo a Inglaterra

Arturo Vidal ningunea sin asco a esta selección de Europa: "Más fome que..."
Alianza Lima explota por la Conmebol y la U

"Es algo injusto": Figura de Alianza Lima explota tras clasificación de la U en Copa Sudamericana
Fútbol

Fútbol chileno: entrenador deja el cargo tras ocho partidos sin victorias
Gabriel Boric e investigación sobre casa allende

Investigación por casa de Allende: Aseguran que Fiscalía tomó definición por rol de Gabriel Boric
Max Verstappen se lleva la pole del GP en Italia

¡Con tiempo récord!: Max Verstappen madruga a McLaren y se lleva la pole del GP de Italia
cambio de hora

Horario de verano: qué regiones adelantan su reloj
Ximena Rincón

Ximena Rincón bajo la lupa: La impugnación del oficialismo que sacude su candidatura
Cristiano Ronaldo se acerca a los mil goles

¡Golazo incluido!: Cristiano Ronaldo marca doblete en Portugal y así va la carrera por los mil goles
Hospital de Osorno

Completamente estremecedor: Exfuncionario del Hospital de Osorno revela impactantes torturas 
Joven padre de 24 años que le disparó a su hijo

“Ya estaba cansado”: Revelan supuestos motivos de padre acusado de dispararle a su hijo de 2 años

Quedan menos de 24 horas para que Jannik Sinner (1°) y Carlos Alcaraz (2°) se enfrenten por la gran final masculina del US Open 2025, y en la antesala de este verdadero duelo de titanes, la inteligencia artificial recogió una serie de factores y eligió quién se quedará con la corona en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

Efectivamente, tras vencer a Félix Auger-Aliassime en semifinales, el italiano que ya suma 65 semanas consecutivas como líder de la clasificación a nivel planetario deberá medirse con el español de 22 años, que llega a esta instancia luego de superar categóricamente al histórico Novak Djokovic el viernes pasado.

Mientras los fanáticos discuten quién es el favorito para quedarse con el Grand Slam, decidimos consultarle a ChatGPT cuál es el resultado más probable, IA que en un comienzo advirtió lo reñido que será el duelo de mañana: "Es imposible predecir con certeza quién ganará la final, cualquiera podría alzar el trofeo".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Sin embargo, con un poco de insistencia, el chatbot creado por OpenAI se la jugó: "Si tuviera que elegir basándome en datos, forma reciente y estilo de juego, mi predicción es: Carlos Alcaraz", y por si fuera poco, Grok, la inteligencia artificial de X, coincidió con su par virtual: "Alcaraz tiene una ligera ventaja para ganar".

¿Dónde ver la final del US Open?

La histórica final masculina del US Open 2025 entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz (el gran favorito de la inteligencia artificial), está programada para este domingo 7 de septiembre desde las 15:00 horas, y esta podrá ser vista en nuestro país a través de las pantallas de ESPN y en la plataforma de streaming Disney+.

Te puede interesar: ¡Con tiempo récord!: Max Verstappen madruga a McLaren y se lleva la pole del GP de Italia

NOTAS DESTACADAS

Arturo Vidal se aburre viendo a Inglaterra

Arturo Vidal ningunea sin asco a esta selección de Europa: "Más fome que..."
Alianza Lima explota por la Conmebol y la U

"Es algo injusto": Figura de Alianza Lima explota tras clasificación de la U en Copa Sudamericana
Fútbol

Fútbol chileno: entrenador deja el cargo tras ocho partidos sin victorias
Gabriel Boric e investigación sobre casa allende

Investigación por casa de Allende: Aseguran que Fiscalía tomó definición por rol de Gabriel Boric
Max Verstappen se lleva la pole del GP en Italia

¡Con tiempo récord!: Max Verstappen madruga a McLaren y se lleva la pole del GP de Italia
cambio de hora

Horario de verano: qué regiones adelantan su reloj
Ximena Rincón

Ximena Rincón bajo la lupa: La impugnación del oficialismo que sacude su candidatura
Cristiano Ronaldo se acerca a los mil goles

¡Golazo incluido!: Cristiano Ronaldo marca doblete en Portugal y así va la carrera por los mil goles
Hospital de Osorno

Completamente estremecedor: Exfuncionario del Hospital de Osorno revela impactantes torturas 
Joven padre de 24 años que le disparó a su hijo

“Ya estaba cansado”: Revelan supuestos motivos de padre acusado de dispararle a su hijo de 2 años
narcoabuelos

¡Negocio familiar era la tapadera! Así fue la curiosa detención de narcoabuelos en Puente Alto
Lawrence Vigouroux tuvo su ansiado debut con La Roja

¡Emocionante! Las palabras de Lawrence Vigouroux tras su debut en La Roja
Ya tenemos al primer finalista del Us Open

¡Va por la gloria! Ya tenemos al primer finalista del Us Open 2025
La Roja sufre una nueva baja en la previa ante Uruguay

¡Último minuto! La Roja sufre una nueva baja en la previa ante Uruguay

“¡¡Traigan el microscopio!!”: Hombre que se bajó los pantalones en vivo desató ola de burlas en redes sociales
Universidad de Chile prepara su llave ante Alianza Lima

¡Tras el paso a cuartos! ¿Cuándo se disputará la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima?
José Antonio Kast

¡Se ensañó con CHV! El irónico comentario de Kast tras ser apuntado en escándalo por Caso Bots
Lionel Messi llora en su último partido por clasificatorias en suelo argentino

¡El fin de una era! Las lágrimas de Lionel Messi tras su último partido en Argentina por clasificatorias

¿Concuerdas con él? Juan Cristóbal Guarello elige al peor de La Roja ante Brasil
Cachureos

De Cachureos a la política: Icónico personaje asesorará a candidato presidencial de ultraderecha