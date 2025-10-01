Adiós al Monumental: Colo Colo será local ante Deportes Limache en este sorpresivo estadio

Colo Colo le dice adiós al Estadio Monumental.

Por: Fabián Marambio

La Liga de Primera está en pausa mientras se realiza el Mundial Sub 20 en nuestro país, pero aún así la competencia local se sigue jugando fuera de las canchas. Y es que en Colo Colo ya miran el lejano partido ante Deportes Limache, donde deberán decirle adiós al Estadio Monumental.

En su regreso a la competencia los albos visitarán a Coquimbo Unido el 19 de octubre. Luego de dicho duelo viene la gran sorpresa, porque el 27 de octubre recibirán a Deportes Limache pero no lo harán en Macul, sino que tendrán que hacerlo en el Estadio Nacional.

La razón por la que Colo Colo no podrá jugar en el Monumental

El motivo tiene a algunos hinchas muy molestos. El 21 del mismo mes el recinto de Macul albergará el concierto de Imagine Dragons, lo que obligará a hacer reparaciones en la cancha que imposibilitan la realización del duelo ante los limachinos.

Los albos recibirán a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

Regreso al Estadio Nacional después de muchos años

La última vez que el Cacique hizo de local en el Estadio Nacional fue en aquel lejano 2006, cuando vencieron en penales a la U y se coronaron campeones del fútbol chileno ante su máximo rival, recuerdo positivo al que se quieren aferrar para lograr un nuevo festejo.

Recordar que los albos necesitan imperiosamente derrotar a Deportes Limache para escalar posiciones en la tabla y, de esta manera, clasificar a alguna competencia internacional de cara al 2026 para repuntar el pésimo 2025 que han realizado.

