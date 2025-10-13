Sin sus grandes figura: la mermada formación de U de Chile para enfrentar a Palestino

formación u de chile contra palestino.

Por: Fabián Marambio

Nuestro fútbol chileno vuelve a tener acción y esta vez lo hará con el duelo pendiente entre U de Chile y Palestino, dos clubes que están luchando para clasificar a Copa Libertadores. En ese sentido, los azules están algo mermados y planean una formación sin sus principales figuras.

Las grandes ausencias en el equipo son Lucas Assadi, Franco Calderón y Fabián Hormazábal. El primero está fuera por un cuadro febril que lo marginó también de La Roja, mientras que los dos defensores están imposibilitados de jugar por estar expulsados.

A estos tres futbolistas también se suma Javier Altamirano, quien tendrá descanso y estará en el banco de suplentes para no sobrecargarlo después de jugar con La Roja. De todas formas el volante podrá ingresar en cualquier momento del partido en caso de que así lo requiera Gustavo Álvarez.

Lucas Assadi no podrá jugar ante Palestino.
Lucas Assadi no jugará contra Palestino.

La formación de la U de Chile para jugar con Palestino

Así las cosas, la formación de la U será con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Ignacio Tapia; Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra.

Destacar que, ante la imposibilidad de utilizar el Estadio Nacional, los azules serán locales en el Estadio Santa Laura, recinto que albergará el compromiso entre azules y árabes a las 16:00 horas.

