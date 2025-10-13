Cuándo y a qué hora juega Colo Colo en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina

Colo Colo contra Deportivo Cali en la Libertadores Femenina

Por: Fabián Marambio

Colo Colo sigue imparable en la Copa Libertadores Femenina y ya se metió en las semifinales, instancia en la que deberá medirse ante Deportivo Cali. Las colombianas derrotaron sin grandes problemas a Sao Paulo y ahora protagonizarán otro gran duelo ante el Cacique.

Este duelo será sin dudas una final adelantada ya que enfrentará a dos de los mejores equipos del certamen. Ambas escuadras llegan al duelo invictas y con muy pocos encajados, estadísticas que buscarán mantener para meterse en la gran final.

¿Cuándo juega Colo Colo en las semis de Libertadores Femenina?

El partido entre Colo Colo y Deportivo Cali está pactado para este miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas y, al igual que la ronda anterior, será emitido de manera gratuita por las pantallas de Chilevisión y Pluto TV.

Colo Colo en las semis de la Libertadores Femenina.
Las albas se medirán ante Deportivo Cali este miércoles 15 de octubre.

Destacar que este es un partido especial, pues las albas buscarán meterse nuevamente en la final de la Libertadores Femenina después de ocho años. La última vez que la jugaron fue en la edición de 2017, donde cayeron en penales ante el equipo brasileño Osasco Audax.

Este recuerdo negativo aún pesa en el Cacique y la única forma de dejarlo en el olvido es jugar y ganar la gran final de esta edición 2025. El Cacique está en un estado de forma increíble y ahora buscarán replicarlo contra Deportivo Cali, escuadra colombiana que hará lo posible por aguar la fiesta alba.

