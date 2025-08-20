Con una baja importante: La formación de la U de Chile para lograr la clasificación en Sudamericana

La U de Chile quiere dejar atrás la dura caída ante Audax Italiano y para lograrlo necesita clasificar en la Copa Sudamericana. Para lograr la hazaña, Gustavo Álvarez planea esta formación y con la dura ausencia de Israel Poblete.

Precisamente ese es el gran cambio que hay en la alineación estelar para el duelo ante Independiente. Y es que Poblete sufrió una lesión muscular y no podrá jugar, razón por la que en su lugar ingresará Sebastián Rodríguez para acompañar a Charles Aránguiz en la mitad de la cancha.

Este cambio es un golpe de timón por parte del entrenador, demostrando que Marcelo Díaz está más relegado de lo que se pensaba actualmente. El referente de los azules ha perdido terreno paulatinamente y ahora está incluso tras Rodríguez en la lista de prioridades.

Israel Poblete se pierde el partido contra Independiente por Copa Sudamericana.

De este modo, la formación de la U de Chile será con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

El partido está pactado para hoy a las 20:30 horas y se disputará en un Estadio Libertadores de América que estará colmado de hinchas locales. Además, por las fuertes lluvias que se han vivido en Buenos Aires es probable que la cancha no esté en su mejor estado.

