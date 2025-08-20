Se resignaron: El nuevo objetivo de Colo Colo para lo que resta de temporada

Jorge Almirón finalmente será reemplazado de manera interina en Colo Colo con la dupla técnica de Luis Pérez y Hugo González. Ellos intentarán salir del mal momento y luchar por conseguir el nuevo objetivo de los albos en la temporada, el cual está bastante alejado de ser campeón.

Los albos están bastante lejos del primer lugar y la operación remontada este año parece estar descartada, pues fue el propio Aníbal Mosa quien señaló que la misión es clasificar a la Copa Libertadores del 2026.

"Vamos a afrontar la situación de buena manera (…) Meternos dentro de la Copa Libertadores es el objetivo que tenemos. Es el objetivo para la siguiente temporada", señaló Aníbal Mosa al hablar con la prensa tras la reunión de directorio de Blanco y Negro.

Mosa quiere que los albos clasifiquen a la Copa Libertadores.

Es por eso mismo que el empresario sirio le dejó una gran tarea al plantel. "Tienen que salir a matarse, tienen que ganar los próximos seis puntos para estar en Copa Libertadores. Nuestros jugadores lo tienen más que claro", señaló Mosa.

El panorama es complejo y más aún considerando que los resultados no respaldan a Hugo González y Luis Pérez, quienes han sumado incluso duras goleadas en antiguos Superclásicos con la Universidad de Chile.

