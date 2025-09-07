La inesperada defensa de Sammis Reyes tras las palabras de Claudio Bravo

El enfrentamiento de declaraciones entre Claudio Bravo y Sammis Reyes no solo sorprendió a los fanáticos, sino que además abrió un debate sobre qué significa ser un ídolo deportivo en Chile tras la crítica opinión de quien fue uno de los capitanes de fútbol más importantes de la selección chilena.

La columna de Claudio Bravo que encendió la controversia

El exarquero compartió en Instagram una columna titulada “Meta-análisis: ¿Por qué nadie toma en serio a Sammis Reyes?”, donde cuestionó el reconocimiento que recibe el primer chileno en llegar a la NFL.

En su reflexión, el bicampeón de América lanzó críticas directas:

“Tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación”.

Además, señaló que el esfuerzo no debe medirse en la cancha, sino en la vida diaria de los chilenos “El esfuerzo está en personas que pasan frío, que no descansan, que no tienen cómo movilizarse para ir a sus trabajos, que no ven a sus hijos en todo el día para poder llevarles el sustento al hogar, personas o familias que viven con un sueldo mínimo, etc.”

En esa misma línea, Bravo insistió en que la alta competencia deportiva no refleja sacrificio excepcional: “Las personas generalmente siguen y creen a gente que sí se ha ganado ese estatus con logros reales y concretos. Más aún cuando llevan con naturalidad y sin aspavientos”. “Y el mensaje del esfuerzo en el deportista no es real, cualquier persona que haga actividad física de por sí ya está haciendo un esfuerzo. Va de la mano de forma natural”, puntualizó.

“El esfuerzo real está en las calles, en las cosas cotidianas. En la alta competencia deportiva el esfuerzo es algo natural muy fácil de llevar”, agregó a su reflexión.

Sammis Reyes responde con orgullo a Claudio Bravo

Como era de esperarse, las palabras del exarquero no pasaron inadvertidas y rápidamente provocaron la reacción de Sammis Reyes, quien defendió su trayectoria internacional en entrevista con Las Últimas Noticias:

“Yo llegué a jugar fútbol americano en Estados Unidos. Me siento muy orgulloso de haber representado a todo un país en la NFL y de no haberme fallado a mí, di lo mejor que tenía dentro de mí, estanque y me puedo morir tranquilo”.

El exjugador de la NFL también explicó la dificultad de abrirse paso en esa liga: “No sé si él habrá sido sacado de contexto o realmente cuáles eran sus intenciones, pero yo creo que es difícil medir cosas. Por ejemplo, en el fútbol, en Chile, hay muchos equipos, si te va mal en uno, te cambias a otro”. “En la NFL es un monopolio, solo hay 32 equipos y en cada equipo hay dos o tres jugadores de mi posición. Esos son todos los espacios que existen en el mundo. Y no cualquiera llega ahí”, aseguró.

Sammis Reyes: respeto total hacia Claudio Bravo

Lejos de responder con ataques, Reyes sorprendió con un mensaje de admiración hacia Bravo: “Claudio, para mí, siempre va a ser un ídolo, una persona que yo admiro, un ejemplo de superación para todos los chilenos, y sin importar lo que diga de mí”.