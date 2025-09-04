¿Éxitos vacíos? Los resultados tras el paso de Sammis Reyes por la NFL

Sammis Reyes y su paso por la NFL

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Figuras de oposición reaccionaron a caso bots

Matthei confiesa y Kast se desmarca: Así respondieron candidatos de oposición a Caso Bots
Revelan que agresor de funcionario TEA le mandó un insólito correo

“Eres la única persona que puedes ayudarnos”: El insólito correo que agresor le mandó a trabajador TEA
universidad de chile aún espera el fallo de la conmebol

¿Hasta cuándo esperamos? Abogado de Universidad de Chile adelanta fecha de decisión de la Conmebol
TEA

Contaban con jugoso sueldo: Revelan nombres de los torturadores de trabajador TEA de Osorno
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡Una nueva polémica! Arturo Vidal recibe millonaria querella de productora chilena
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Clasificatorias 2026! En Europa también se juegan los cupos para el Mundial
Giorgio Armani

Mundo de la moda está de luto: Reportan muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano
La roja se medirá con brasil por la penúltima fecha de las clasificatorias.

¡Atención chilenos! ¿Dónde ver el partido de La Roja ante Brasil?
Exdirector de Canal 13, Patricio Góngora, aparece como la mente mastra tras bots de ultraderecha

¡Lo echaron al agua! Lo que se sabe de Patricio Góngora, la “mente maestra” tras los bots de ultraderecha
Chile vs Brasil es el plato de fondo en las Eliminatorias.

Con Chile vs Brasil como plato de fondo: Así se jugará la penúltima fecha de las Eliminatorias

Actualmente, Sammis Reyes ha tenido grandes problemas con su imagen en distintos ámbitos. Pese a que es la pareja y futuro esposo de nuestra reconocida Miss Chile, Emilia Dides, últimamente es muy cuestionado en el mundo de las redes sociales por varios comentarios que el mismo exdeportista a realizado.

Con respecto a la carrera del exjugador de la NFL, si bien todo es un proceso, se podría decir que pasó demasiado rápido. Ya que fue reconocido como el primer chileno en la historia en ser seleccionado en un equipo de las grandes ligas del fútbol americano, pero luego una complicada lesión lo obligó a abandonar el deporte.

Actualmente es noticia por ser parte de la llamativa pareja con la ex Miss Chile, donde fue aquí donde tuvo algunos encontrones en redes sociales con algunos comediantes que hablaron sobre esta relación y el nacimiento de su primer hijo. Esto junto a otras situaciones llamativas hacen que Sammis Reyes esté en el ojo del huracán.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

Durante la semana, se armó una fuerte polémica por el ninguneo de Claudio Bravo a los logros deportivos de Sammis Reyes, ya que si bien cumplió un hito al ser el primer y único chileno que ha conseguido llegar a nivel profesional en la NFL, no tuvo mucha participación y finalmente una lesión lo obligó a retirarse.

Pero para estar claro, su paso por la NFL duró cuatro temporadas, donde formó parte de los equipos Washington Commanders, Chicago Bears, Jacksonville Jaguars y Minnesota Vikings. Participó en tres juegos de pretemporada, pero nunca consiguió superar el corte final, pero apesar de esto acumuló 1,5 millones de dólares de ganancias en cuatro años.

NOTAS DESTACADAS

Figuras de oposición reaccionaron a caso bots

Matthei confiesa y Kast se desmarca: Así respondieron candidatos de oposición a Caso Bots
Revelan que agresor de funcionario TEA le mandó un insólito correo

“Eres la única persona que puedes ayudarnos”: El insólito correo que agresor le mandó a trabajador TEA
universidad de chile aún espera el fallo de la conmebol

¿Hasta cuándo esperamos? Abogado de Universidad de Chile adelanta fecha de decisión de la Conmebol
TEA

Contaban con jugoso sueldo: Revelan nombres de los torturadores de trabajador TEA de Osorno
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡Una nueva polémica! Arturo Vidal recibe millonaria querella de productora chilena
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Clasificatorias 2026! En Europa también se juegan los cupos para el Mundial
Giorgio Armani

Mundo de la moda está de luto: Reportan muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano
La roja se medirá con brasil por la penúltima fecha de las clasificatorias.

¡Atención chilenos! ¿Dónde ver el partido de La Roja ante Brasil?
Exdirector de Canal 13, Patricio Góngora, aparece como la mente mastra tras bots de ultraderecha

¡Lo echaron al agua! Lo que se sabe de Patricio Góngora, la “mente maestra” tras los bots de ultraderecha
Chile vs Brasil es el plato de fondo en las Eliminatorias.

Con Chile vs Brasil como plato de fondo: Así se jugará la penúltima fecha de las Eliminatorias
Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes

Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes
Jugadores que convencen a Fernando Ortiz en Colo Colo.

Un juvenil y un experimentado: Los jugadores de Colo Colo que ganan bonos con Fernando Ortiz
Lionel Scaloni se emociona antes del Argentina vs Venezuela.

Emotiva rueda de prensa deja entre lágrimas a Lionel Scaloni antes del Argentina vs Venezuela
Chile define formación para jugar con Brasil.

¿Llegó el recambio? La novedosa formación de Chile para ir por la hazaña ante Brasil
Jannik Sinner arrolla a Musetti en el US Open.

Jannik Sinner imparable en el US Open: arrolla a compatriota y ahora va por la sorpresa del torneo
Pablo Milad le responde a U de Chile.

No importan las amenazas: ANFP le responde firmemente a la U de Chile por fecha de la Supercopa
San Antonio

¿Un ajuste de cuentas? El brutal caso de hombre que fue baleado en plena calle de San Antonio
Fondas del Parque Ohiggins se preparan con todo

¡Hasta con IA y Rayos X! Fondas del Parque O'Higgins se preparan con drásticas medidas contra “incivilidades”
Un importante castigo en la Primera B

¡Un importante precedente! Jugador que simuló infracción fue castigado por Tribunal de Disciplina
Estados Unidos

¿Pequeños pistoleros? La particular clase que se impartirá en Estados Unidos para enfrentar tiroteos escolares