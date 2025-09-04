¿Éxitos vacíos? Los resultados tras el paso de Sammis Reyes por la NFL

Actualmente, Sammis Reyes ha tenido grandes problemas con su imagen en distintos ámbitos. Pese a que es la pareja y futuro esposo de nuestra reconocida Miss Chile, Emilia Dides, últimamente es muy cuestionado en el mundo de las redes sociales por varios comentarios que el mismo exdeportista a realizado.

Con respecto a la carrera del exjugador de la NFL, si bien todo es un proceso, se podría decir que pasó demasiado rápido. Ya que fue reconocido como el primer chileno en la historia en ser seleccionado en un equipo de las grandes ligas del fútbol americano, pero luego una complicada lesión lo obligó a abandonar el deporte.

Actualmente es noticia por ser parte de la llamativa pareja con la ex Miss Chile, donde fue aquí donde tuvo algunos encontrones en redes sociales con algunos comediantes que hablaron sobre esta relación y el nacimiento de su primer hijo. Esto junto a otras situaciones llamativas hacen que Sammis Reyes esté en el ojo del huracán.

Durante la semana, se armó una fuerte polémica por el ninguneo de Claudio Bravo a los logros deportivos de Sammis Reyes, ya que si bien cumplió un hito al ser el primer y único chileno que ha conseguido llegar a nivel profesional en la NFL, no tuvo mucha participación y finalmente una lesión lo obligó a retirarse.

Pero para estar claro, su paso por la NFL duró cuatro temporadas, donde formó parte de los equipos Washington Commanders, Chicago Bears, Jacksonville Jaguars y Minnesota Vikings. Participó en tres juegos de pretemporada, pero nunca consiguió superar el corte final, pero apesar de esto acumuló 1,5 millones de dólares de ganancias en cuatro años.