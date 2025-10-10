VIDEO: Marcelo Barticciotto estalla en furia por no nominación de su hijo a La Roja

La Roja disputará un partido amistoso ante Perú en lo que será el inicio del nuevo proceso mundialista rumbo al 2030, buscando nuevos jugadores que se alcen como pilares del equipo. En ese sentido, Marcelo Barticciotto estalló en furia por la no citación de su hijo Bruno.

Todo se dio cuando los panelistas de ESPN analizaban la situación de la delantera nacional tras la lesión de Alexander Aravena. Fue justamente ahí donde el ídolo de Colo Colo mostró toda su molestia por no ver a su hijo como opción para el ataque de la Selección.

La furia de Marcelo Barticciotto por la no citación de su hijo

"Yo no quiero hablar, pero Bruno hizo 15 goles en el año. ¿Es fácil 15 goles en el año, entre Talleres y Santos? No es fácil. Si fuera otro jugador, hablaría de otro. Pero si uno hace 15 goles… No es Haaland, pero de última, llámalo. Debe estar ahí“, lanzó Barticciotto con profunda molestia.

Destacar que Bruno Barticciotto ha tenido sus opciones en La Roja, pero ha tenido importantes problemas con las lesiones que no le han permitido disputar minutos. Por ejemplo, fue citado por Nicolás Córdova en la última doble fecha, pero se lesionó antes de jugar con Brasil y para Uruguay, ya recuperado, no fue considerado por el DT.

Ahora el atacante tendrá que seguir luchando por nuevas opciones, pues al parecer ha quedado más rezagado que el resto en la misión por ser el nuevo atacante que comande el camino de Chile rumbo al Mundial de 2030.

