¡No les sale una!: La nueva baja de última hora que golpea a Colo Colo y Jorge Almirón

Jorge Almirón Colo Colo

Por: Kevin Vejar

Este domingo, Colo Colo visitará a Everton con la obligación de sumar de a tres y recuperar posiciones en el Campeonato Nacional, y cuando el equipo ya presentaba varias bajas, en las últimas horas se confirmó que el Cacique no podrá contar otro de sus jugadores, el cual apuntaba a ser clave contra los 'ruleteros'.

Efectivamente, si el panorama de los albos ya era complejo con las ausencias de Javier Correa, Arturo Vidal y Emiliano Amor por suspensión, además de Alan Saldivia que sigue recuperándose de una lesión, en TNT Sports dieron a conocer la situación de Alexander Oroz, que está prácticamente descartado para el duelo en Viña del Mar.

Fue el periodista Daniel Arrieta quien en su habitual informe desde el Estadio Monumental expuso que el 'Flecha' sufrió una repentina lesión muscular en las últimas prácticas del cuadro 'popular', convirtiéndose así en la quinta baja de Colo Colo para este encuentro ante Everton por la fecha 19 de la Liga de Primera.

Cabe mencionar que el atacante no había entrenado en el once titular de cara al partido de este fin de semana, pero considerando su buen ingreso ante Huachipato en la fecha pasada, además de la suspensión de Javier Correa, todo parecía indicar que sumaría sí o sí algunos minutos en el Estadio Sausalito.

De momento, Colo Colo no ha dado a conocer su lista final de citados para el compromiso de mañana frente a Everton, pero de confirmarse la baja de Oroz, esta sería su tercera lesión a lo largo de la temporada 2025, considerando sus desgarros a principio de año y en el mes de abril, intermitencia que preocupa bastante en Macul.

