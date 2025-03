Karol Cariola alza la voz por allanamiento en su casa tras ser madre: "Con mi hijo recién nacido"

Durante las últimas horas la diputada Karol Cariola (PC) alzó la voz y se refirió al allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones en su domicilio luego de que por primera vez fuera mencionada en el marco del Caso Sierra Bella. Recordemos que la parlamentaria se convirtió en madre por primera vez este lunes 3 de marzo.

Cabe señalar que el procedimiento judicial ocurrió porque la investigación que lleva a cabo la Fiscalía en por un eventual delito de tráfico de influencias.Ya que, de acuerdo a La Tercera, existirían unos chats donde habla con la entonces alcaldesa Irací Hassler (PC) sobre la fallida compra de la exclínica Sierra Bella.

¿Qué dijo Karol Cariola sobre el allanamiento en su casa?

“Habiendo terminado mi trabajo de parto recientemente, con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada, se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares”, partió contando la congresista, a través de un comunicado que publicó en sus redes.

Así mismo, aseguró desconocer los motivos del allanamiento, pues no ha sido ni formalizada ni notificada de alguna investigación en curso. “Por la naturaleza de las condiciones en que me encuentro, desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando y las razones que supuestamente me involucren en ella" aseguró.

"Debido a que no he sido formalizada ni formo parte de ningún proceso judicial. Como autoridad he actuado en todo momento apegada a las leyes, estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial”, manifestó Cariola para cerrar.

