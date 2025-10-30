¡Estaba con el micrófono abierto! Johannes Kaiser lanzó comentarios sin filtro contra presidente Boric
Por: Catalina Martínez
Un descuido le jugó una mala pasada al candidato presidencial Johannes Kaiser. Y es que, mientras creía no estar al aire, lanzó irónicos comentarios dirigidos al presidente Gabriel Boric.
La escena tuvo lugar en Ideas Con Fuerza, espacio de Radio El Conquistador transmitido por YouTube, donde Kaiser compartía conversación con el ex diputado Gonzalo Fuenzalida (exRN) y el analista político Patricio Gajardo. Todo indica que el streaming comenzó antes de lo previsto, dejando ver a los tres en un ambiente distendido, bromeando y conversando.
Mientras comentaban la visita del presidente Boric a Corea del Sur, Kaiser soltó una broma sobre el mandatario que provocó risas entre los presentes. “Ojalá no lo confundan con un menor de edad y lo secuestren para que trabaje en una fábrica de hacer pelotas en Bangladesh”, lanzó.
En medio de la charla, Fuenzalida aseguró que Boric “se siente con un aura mesiánica” cuando viaja al extranjero, como si estuviera llamado a guiar al mundo. Kaiser no perdió la oportunidad y lanzó otro dardo al mandatario.
“A mí lo que me sorprende es que este tipo sea croata y no alemán. Porque esa es más bien una enfermedad psicológica de los alemanes. Eso de andarle diciendo al mundo lo que tiene que hacer. Dos guerras mundiales por esa estupidez”, exclamó el “libertario”.
Las "tallitas" de Kaiser sobre Boric, con micrófono abierto... pic.twitter.com/djCfjWpmhB— Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) October 30, 2025