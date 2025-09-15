Cuándo, dónde y cómo ver: La Champions League vuelve con una fecha 1 llena de partidazos

La Champions League está de regreso después de un gran periodo de tiempo. El nuevo formato que ya lleva una temporada tiene a todos encandilados, razón por la que los fanáticos del fútbol esperan con ansias los partidazos que prepara esta edición 2025-2026.

Cuándo, dónde y cómo ver la fecha 1 de la Champions League

La fecha 1 de esta nuevas edición se disputará los días 16, 17 y 18 de septiembre y, como de costumbre, se puede apreciar por las pantallas de ESPN y Disney +.

Quizás te pueda interesar: "Hijos de...": El provocador mensaje de la U contra Colo Colo en camarín del Santa Laura

París Saint-Germain intentará revalidar su título de Champions.

Los partidazos en la fecha 1 de la Champions

Esta nueva edición de la competencia promete ser de las mejores del último tiempo por la gran calidad de equipos que hay y las ansias de cada uno por ser el mejor de todos. En esta fecha 1 hay muchos duelos interesantes, por ejemplo, un Bayern Múnich vs Chelsea, Newcastle vs Barcelona, Manchester City vs Napoli y Real Madrid vs Olympique de Marsella.

Todos estos clubes darán el 100% para arrancar de la mejor manera la fase de liga, recordar que ahora cada punto cuenta en la definición desde los octavos de final hasta la gran final. Esto porque, debido algunas críticas, la UEFA decidió establecer que los equipos mejor posicionados serán los que definan de local en cada una de las llaves de eliminación.

¡ATENCIÓN CENTROAMÉRICA!



⚽️ #AgendaPLATINUM - #UCL

🏆 UEFA Champions League 2025/26 - Fecha 1



⏰📺 Horarios y transmisiones para Centroamérica.

⚠️ Sujeto a cambios. pic.twitter.com/5WQFB3rGPP — PLATINUM Sports (@PS_SportsTV) September 14, 2025

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.