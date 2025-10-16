Por el tercer lugar: Colo Colo ya conoce a su nuevo rival en la Libertadores Femenina

Colo Colo cayó en penales ante Deportivo Cali y no pudo clasificar a la final de la Copa Libertadores Femenina. Sin embargo, ahora lucharán por el tercer lugar y ya conocen al rival contra el que deberán hacerlo.

Las albas quieren quedar terceras para tener su premio de consuelo en el certamen continental, pero para lograrlo tendrán que derrotar a un duro rival como lo es Ferroviária.

El equipo brasileño igualó 1-1 contra Corinthians en tiempo regular, pero acabó perdiendo 6-5 vía lanzamientos penales. Con este marcador, terminó sentenciando sus opciones de ir el título y ahora tendrá que medirse con el Cacique por el tercer y cuarto lugar.

Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en la Libertadores Femenina

El partido por el tercer lugar está pactado para este sábado 18 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola. Este será la entrada del plato de fondo, la gran final entre Corinthians y Deportivo Cali que se disputará solo cuatro horas después.

Es importante destacar que, además del tercer lugar, también están en juego 250 mil dólares que se llevará el ganador del encuentro. Es por eso que las albas tendrán que luchar para recibir su consuelo en el certamen continental.

