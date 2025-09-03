¡Un importante precedente! Jugador que simuló infracción fue castigado por Tribunal de Disciplina

Si bien actualmente el Campeonato Nacional está al rojo vivo, Coquimbo Unido es el puntero absoluto escapándose a 14 puntos de su más cercano perseguidor que es Palestino. Por otro lado, la Primera B de nuestro fútbol sí que está bastante equiparada, sobre todo en la parte alta de la tabla, donde entre el primer y el octavo lugar hay una diferencia de sólo 10 puntos.

Quien salga campeón en la tabla de la temporada ascenderá de manera directa a la división de honor de nuestro fútbol, actualmente este sería Deportes Copiapó con 40 unidades, pero hasta el cuarto lugar mantiene una diferencia de sólo tres puntos, por lo que cualquier resultado movería toda la situación en la tabla de posiciones.

A esto hay que sumarle que el segundo equipo que asciende se define en una liguilla post temporada, donde participan desde el segundo hasta el octavo lugar. Actualmente el último clasificado es Deportes Recoleta con 32 puntos, pero con el penúltima de la tabla, que en este caso es Magallanes, mantiene una diferencia de sólo 9 puntos.

Muchos dicen que debido a la búsqueda del ascenso, los encuentros de la Primera B son mucho más entretenidos que algunos de la primera división, además hya otro dicho popular que dice que no existen goles feos en la B, algo que también se puede apreciar cada fin de semana en las canchas a lo largo de nuestro país.

Pero además de esto, ahora en la Primera B se marca un gran precedente, ya que un jugador que simuló una infracción fue sancionado con una fecha de castigo por el Tribunal de Discilplina de la ANFP. Este fue el caso de Nélson Sepúlveda, volante de Deportes Copción, quien fingió una infracción que le costó la expulsión a Jeison Fuentealba de Universidad de Concepción.