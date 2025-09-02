¡Con una fuerte restricción! ANFP sorprende en la venta de entradas para la Supercopa

Este fin de semana, se vivió el Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio monumental, donde ambos equipos venían en dos veredas completamente distintas, ya que los azules están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, mientras que los albos están batallando para entrar a los puestos de copas internacionales.

El inicio del partido fue bastante trabado en mediocampo, donde no hubo muchas oportunidades para ambos equipos, pero todo cambió en el minuto 31', cuando Franco Calderón recibió una roja directa tras una dura entrada, dejando así al romántico viajero con un jugador menos, lo que le permitió al cacique aprovechar los espacios para atacar mucho más.

Ya en la segunda mitad y con un jugador de más en cancha, Colo Colo se fue con todo en dirección al arco de los azules, donde tras algunos disparos que impactaron contra los postes de Cristopher Toselli, Vicente Pizarro abrió el marcador para los locales al minuto 81', resultado que además les daría la victoria tras varios encuentros sin sumar de a tres puntos.

Tras esta importante victoria, Colo Colo aún debe enfrentar un nuevo Superclásico ante Universidad de Chile esta temporada, el cuál es en el marco de la Supercopa que debió disputarse a principio de año. El encuentro se disputará el próximo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura, donde se definirá al campeón de campeones.

Pero para este encuentro, la ANFP determinó una fuerte restricción en la venta de entradas, todo esto con el objetivo de evitar incidentes entre ambas hinchadas. En ese sentido no habrá venta general, sino que sólo podrán comprar tickets jugadores y cuerpo técnico del fútbol joven de cada equipo, además de personas desde los 55 años en adelante y que estén enroladas en el Registro Nacional de Hinchas.