VIDEO | Jugador de Gremio utiliza fea técnica para mojar a sus rivales del Inter: casi inicia una pelea campal

Gremio e Inter casi se van a las manos.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Esteban González asoma como reemplazo de "Paqui".

Lanzaron la bomba: destapan el candidato que barajan en U de Chile para reemplazar a Francisco Meneghini
Iván Román dijo presente en la batalla campal.

VIDEO | Iván Román también dijo presente en la batalla campal de Cruzeiro y Atlético Mineiro: terminó tackleado
Michael Clark y su reemplazante en U de Chile.

"Palo blanco...": Hacen añicos al posible reemplazante de Michael Clark en la presidencia de U de Chile
Cristián Zavala y su desahogo en Coquimbo Unido.

¿Con dardito a Colo Colo? Cristián Zavala deja emotivo desahogo tras destacar en Coquimbo Unido: "Cerca de quien no falla..."
Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal.

VIDEO | Revivió el fútbol de antaño: Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal que deja a 23 expulsados
Aníbal Mosa rompe el silencio sobre accidentado proyecto del nuevo Estadio Monumental

¿Sigue en pie?: Aníbal Mosa rompe el silencio sobre el accidentado nuevo Estadio Monumental
Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa

Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa
Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA

"Es injustificado": Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA
Destapan tensión entre Francisco Meneghini y la dirigencia de la U por este jugador

¿Ya es insostenible?: Destapan tensión entre Francisco Meneghini y la dirigencia de la U por este jugador
Afirman que Maximiliano Romero terminó de hundir a Javier Correa en Colo Colo

"Se le apareció marzo": Aseguran que Maximiliano Romero ya jubiló a Javier Correa en Colo Colo

El fútbol brasileño está en la palestra por una fuerte batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, batalla campal que estuvo a punto de ser acompañada por una más. Y es que, en el clásico de Gremio e Inter de Porto Alegre, un jugador estuvo a punto de iniciar una pelea por una insólita burla contra sus rivales.

El protagonista fue Carlos Vinícius, delantero del Gremio que tenía todos los ánimos de caldear el ya "picante" clásico de Porto Alegre. Cuando solo concurrían cinco minutos de partido, el atacante brasileño aprovechó una discusión tras una fuerte falta para burlarse de sus adversarios, volviéndose viral de manera instantánea.

Gremio e Inter casi se van a las manos

El delantero de 30 años aprovechó el tumulto tras la falta para tomar una botella y, al tiempo que fingía beberla, le lanzó chorros de agua a los rivales que estaban detrás de él. El primero en reaccionar fue el uruguayo Sergio Rochet, arquero del Inter que no dudó en encarar al delantero por el feo gesto que tuvo.

Quizás te pueda interesar: VIDEO | Iván Román también dijo presente en la batalla campal de Cruzeiro y Atlético Mineiro: terminó tackleado

Afortunadamente la situación no pasó a mayores, ya que fueron los propios compañeros de Rochet quienes lo frenaron y tranquilizaron debido a la efusividad de sus alegatos. Lo cierto es que el hecho estuvo cerca de pasar a mayores, lo que hubiera sido una nueva batalla campal entre dos equipos que saben bien de este tipo de sucesos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

En el plano deportivo, fue Gremio quien festejó como campeón del Torneo Gaúcho después de ganar por 3-0 la ida y de empatar 1-1 en la vuelta. Con esto, marcaron un hito debido a que volvieron a festejar un título en el estadio de su archirrival tras 20 años sin conseguirlo.

NOTAS DESTACADAS

Esteban González asoma como reemplazo de "Paqui".

Lanzaron la bomba: destapan el candidato que barajan en U de Chile para reemplazar a Francisco Meneghini
Iván Román dijo presente en la batalla campal.

VIDEO | Iván Román también dijo presente en la batalla campal de Cruzeiro y Atlético Mineiro: terminó tackleado
Michael Clark y su reemplazante en U de Chile.

"Palo blanco...": Hacen añicos al posible reemplazante de Michael Clark en la presidencia de U de Chile
Cristián Zavala y su desahogo en Coquimbo Unido.

¿Con dardito a Colo Colo? Cristián Zavala deja emotivo desahogo tras destacar en Coquimbo Unido: "Cerca de quien no falla..."
Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal.

VIDEO | Revivió el fútbol de antaño: Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal que deja a 23 expulsados
Aníbal Mosa rompe el silencio sobre accidentado proyecto del nuevo Estadio Monumental

¿Sigue en pie?: Aníbal Mosa rompe el silencio sobre el accidentado nuevo Estadio Monumental
Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa

Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa
Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA

"Es injustificado": Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA
Destapan tensión entre Francisco Meneghini y la dirigencia de la U por este jugador

¿Ya es insostenible?: Destapan tensión entre Francisco Meneghini y la dirigencia de la U por este jugador
Afirman que Maximiliano Romero terminó de hundir a Javier Correa en Colo Colo

"Se le apareció marzo": Aseguran que Maximiliano Romero ya jubiló a Javier Correa en Colo Colo
La Roja bicampeona de América sorprende en prestigioso ranking histórico del fútbol

¿Merecido lugar?: La Roja bicampeona de América sorprende en prestigioso ranking histórico del fútbol
Cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo tiene nuevo club en la Primera B

Cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo tiene nuevo club en la Primera B: "Bienvenido al..."
El desahogo de Cristián Zavala tras su retorno goleador a Coquimbo Unido

¿Con dedicatoria?: El desahogo de Cristián Zavala tras su retorno goleador a Coquimbo Unido
Figura de Deportes Limache le hace ojitos a Colo Colo, la U y la UC con radical mensaje

Figura de Deportes Limache le hace ojitos a Colo Colo, la U y la UC con radical mensaje: ¿Cuál prefiere?
Revelan por qué Matías Fernández no fue citado en Colo Colo para el duelo ante Audax

¿Cortado por Ortiz?: Revelan por qué Matías Fernández no fue citado en Colo Colo ante Audax Italiano
¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización

¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización
Advertía tensión con compañeros: Última llamada de cabo fallecido en Punta Arenas revela temor previo a su muerte

Advertía tensión con compañeros: Última llamada de cabo fallecido en Punta Arenas revela temor previo a su muerte

¡Más malas noticias! Universidad de Chile sufre sensible baja para el torneo nacional
“Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados

“Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¿Tiene opciones? Delantero nacional se ofreció para volver a Colo Colo en el futuro