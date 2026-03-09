VIDEO | Jugador de Gremio utiliza fea técnica para mojar a sus rivales del Inter: casi inicia una pelea campal

El fútbol brasileño está en la palestra por una fuerte batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, batalla campal que estuvo a punto de ser acompañada por una más. Y es que, en el clásico de Gremio e Inter de Porto Alegre, un jugador estuvo a punto de iniciar una pelea por una insólita burla contra sus rivales.

El protagonista fue Carlos Vinícius, delantero del Gremio que tenía todos los ánimos de caldear el ya "picante" clásico de Porto Alegre. Cuando solo concurrían cinco minutos de partido, el atacante brasileño aprovechó una discusión tras una fuerte falta para burlarse de sus adversarios, volviéndose viral de manera instantánea.

Gremio e Inter casi se van a las manos

El delantero de 30 años aprovechó el tumulto tras la falta para tomar una botella y, al tiempo que fingía beberla, le lanzó chorros de agua a los rivales que estaban detrás de él. El primero en reaccionar fue el uruguayo Sergio Rochet, arquero del Inter que no dudó en encarar al delantero por el feo gesto que tuvo.

Carlos Vinícius MOJANDO A LOS JUGADORES DE INTER mientras simulaba tomar agua.



JAJAJA, increíble. 😅🇧🇷pic.twitter.com/QVwVsNZzkD March 8, 2026

Afortunadamente la situación no pasó a mayores, ya que fueron los propios compañeros de Rochet quienes lo frenaron y tranquilizaron debido a la efusividad de sus alegatos. Lo cierto es que el hecho estuvo cerca de pasar a mayores, lo que hubiera sido una nueva batalla campal entre dos equipos que saben bien de este tipo de sucesos.

En el plano deportivo, fue Gremio quien festejó como campeón del Torneo Gaúcho después de ganar por 3-0 la ida y de empatar 1-1 en la vuelta. Con esto, marcaron un hito debido a que volvieron a festejar un título en el estadio de su archirrival tras 20 años sin conseguirlo.