VIDEO | Iván Román también dijo presente en la batalla campal de Cruzeiro y Atlético Mineiro: terminó tackleado

La insólita batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro continúa dejando momentos inéditos y ahora el protagonista es Iván Román. El defensor chileno no fue considerado por el técnico Eduardo Domínguez y tuvo que ver el compromiso desde las graderías, pero esto no fue impedimento para que dijera presente en la pelea.

Después de ver cómo sus compañeros perdían en el plano deportivo, el futbolista nacional hizo todo lo posible para ayudar en la disputa campal que se ocasionó. Todo quedó captado en un registro que salió a la luz en redes sociales, donde se ve cómo el chileno iba descontrolado rumbo a la cancha para defender a sus compañeros.

Iván Román y su participación en la pelea

El defensor fue captado junto a su compañero Patrick corriendo rumbo al campo y teniendo que ser detenidos en el camino por agente de seguridad que se encontraba separando las graderías del terreno de juego. A pesar de esto, el exjugador de Palestino se las arregló para sortear el obstáculo e ingresar a la cancha, aunque a partir de ahí se le perdió el rastro.

Quizás te pueda interesar: "Palo blanco...": Hacen añicos al posible reemplazante de Michael Clark en la presidencia de U de Chile

O IVAN ROMAN E O PATRICK (jogadores do Atlético Mineiro que estavam fora dos relacionados) TENTARAM INVADIR O GRAMADO NO MOMENTO DA BRIGA



🎥 @itatiaiaesporte https://t.co/2Aa9sioATF March 9, 2026

Lo cierto es que, a pesar de ingresar a la cancha, no hubo más registros de Iván Román repartiendo o recibiendo golpes, lo que sin dudas es una buena noticia. Y es que la batalla campal dejó 23 expulsados entre ambos equipos, quienes seguramente recibirán una sanción ejemplificadora para evitar que vuelvan a repetirse sucesos similares en un futuro.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

De ahora en más solo queda esperar por los castigos que llegarán, aunque algunos involucrados ya comenzaron con sus arrepentimientos. Es el caso de Hulk, quien después de repartir golpes declaró que "es lamentable y no me cansaré de pedir disculpas. Uno intenta calmar las cosas, pero con la sangre caliente ves a un compañero siendo agredido y reaccionas automáticamente Tienes que defender a tu compañero y a los colores de tu equipo".