¿Hay rencor?: Jugador cortado por Meneghini celebra la llegada de Fernando Gago a la U

Tras un poco y nada útil empate frente a Deportes La Serena en su debut por la Copa de la Liga, Universidad de Chile oficialmente dio inicio al ciclo de Fernando Gago, y fue uno de los jugadores cortados por Francisco Meneghini quien celebró con todo la llegada de su nuevo entrenador para esta temporada.

El ex Boca Juniors ya se puso el buzo del 'Romántico Viajero' con la misión de reorientar a un plantel que perdió el rumbo con el 'Paqui' en este inicio de año, y fue uno de sus ahora dirigidos quien le dio una calurosa bienvenida, y cómo no luego de su nulo protagonismo con su antecesor en el banco azul.

Se trata de Lucas Romero, volante que tras su arribo al club como refuerzo para esta campaña, por fin tendrá la oportunidad de pelear por un puesto en el esquema del nuevo estratega: "Muy admirable, esperanzados de entrenar con él. Desde mañana ya vamos a acoplarnos a Fernando Gago y ojalá nos vaya súper bien con él".

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🎙️ Lucas Romero habla sobre el empate con La Serena, su llamado a la Selección y la llegada de Gago como entrenador de la U.#VamosLaU #ConexionAzul 🔵🔴 pic.twitter.com/fbCAP5Bep9 March 20, 2026

Los pocos minutos de Lucas Romero con Meneghini en la U

Las palabras del seleccionado paraguayo no parecen ser coincidencia, pues el cambio de técnico no es solo una chance para levantar al equipo, sino también a nivel personal, pues de la mano de Meneghini, el mediocampista consiguió disputar tan solo 60 minutos en seis partidos de la Liga de Primera, los cuales sumó en dos apariciones.

¿Cuál era la explicación del exentrenador de Universidad de Chile? Que Lucas Romero no tenía conocimiento del medio, argumento que nunca terminó de convencer a los hinchas que querían ver más del guaraní que presumía tener condiciones para potenciar la mitad de la cancha, y que ahora con Gago espera ganar terreno.

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