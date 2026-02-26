¿Qué hará si convierte? Juan Martín Lucero responde si celebrará ante Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana se vivirá una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile este domingo desde las 16:00 horas. Ambos equipos vienen con dos realidades muy distintas, pero se sabe que esto no aplica a esta clase de encuentros.

Universidad de Chile viene bastante complicado, ya que aún no logran conseguir su primera victoria en el Campeonato Nacional, sumando tres empates y una derrota, lo que además tiene a su director técnico, Francisco Meneghini en la cuerda floja.

Por otro lado, Colo Colo no tuvo el mejor de los comienzos al caer por 3-1 ante Deportes Limache en la primera fecha, pero luego encadenó tres victorias seguidas, lo que ahora lo posicionan como uno de los líderes del Campeoanto Nacional junto a Huchipato con nueve unidades.

Este domingo desde las 16:00 horas se vivirá una nueva versión del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. Pero además del resultado, uno que también tendrá un momento que puede ser polémico es el caso de Juan Martín Lucero al volver al estadio monumental tras su paso por los albos.

¿Celebrará en caso de anotar?

Si bien el delantero ya había estado nuevamente en el estadio monumental mientras estaba en Fortaleza y enfrentó al cacique en Copa Libertadores, ahora la cosa es distinta porque está en el archirrival de la institución. Es aquí donde en una entrevista junto a TNT Sports, señaló que, "si hago un gol lo voy a celebrar, más que nada por una cuestión de respeto a la camiseta que llevo hoy, que es la de la U. Aparte sería el primero, así que tengo que festejarlo".

