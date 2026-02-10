¡Nuevo problema para la U! Juan Martín Lucero arriesga otro castigo por inesperado motivo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Ex DT de Colo Colo fulmina a un posible refuerzo albo en 2026

¡Duro golpe a la billetera! FIFA sanciona a Colo Colo a pagar millonaria deuda
Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

¡No gustó su actuación! Refuerzo de Universidad de Chile se llena de críticas en su estreno
Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

¡"Había más carabineros que gente"! La fuerte crítica de Jaime García por duelo ante la U
Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

¡Quieren dar el golpe al mercado! Colo Colo no cierra plantel y va por dos refuerzos más
“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

¡"Estaba en el peak de mi carrera"! Árbitro nacional es jubilado por la ANFP

VIDEO | ¡Figura ante Boca! Jugador nacional brilló este fin de semana en la liga argentina

Universidad de Chile tuvo una amplia y buena participación durante el actual mercado de fichajes, por lo que se esperaba mucho para este inicio de temporada del equipo dirigido por Francisco Meneghini. Pero su estreno no fue el mejor, ya que sólo consiguieron un empate sin goles en condición de local ante Audax Italiano.

Ahora en el segundo partido del Campeonato Nacional, el romántico viajero cayó en condición de visitante por 2-1 ante Huachipato, donde pese a la apertura del marcador de Eduardo Vargas, el local logró dar vuelta las acciones gracias a las anotaciones de Maximiliano Gutiérrez y Francisco Malanca en el encuentro.

Con este mal resultado, Universidad de Chile ya comienza a llenarse de críticas, sobre todo al trabajo que está realizando Francisco Meneghini en la banca del equipo. Si bien esto apenas comienza, los hinchas del equipo quieren resultados inmediatos, considerando que son uno de los planteles más caros del fútbol chileno.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Además de los ya conocidos problemas que tuvo Universidad de Chile con su hinchada en el estreno ante Audax Italiano, también sufrieron con dos expulsiones en el partido, estos fueron los casos de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero. Debido a esto, ambos jugadores no pudieron ser parte del equipo en la dura derrota ante Huachipato por 2-1.

Un nuevo problema para Lucero

Pero ahora, Juan Martín Lucero enfrenta un nuevo problema que puede extender su sanción en el Campeonato Nacional, esto luego de vulnerar uno de los artículos del torneo. Pese a cumplir con su fecha de expulsión, el jugador podría recibir otro castigo ya que habló con la prensa tras el duelo ante Huachipato, algo completamente prohibido por las bases del torneo para los jugadores o entrenadores suspendidos, por lo que arriesga una nueva sanción ante Palestino.

También te puede interesar: ¡Duro golpe a la billetera! FIFA sanciona a Colo Colo a pagar millonaria deuda

NOTAS DESTACADAS

Ex DT de Colo Colo fulmina a un posible refuerzo albo en 2026

¡Duro golpe a la billetera! FIFA sanciona a Colo Colo a pagar millonaria deuda
Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

¡No gustó su actuación! Refuerzo de Universidad de Chile se llena de críticas en su estreno
Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

¡"Había más carabineros que gente"! La fuerte crítica de Jaime García por duelo ante la U
Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

¡Quieren dar el golpe al mercado! Colo Colo no cierra plantel y va por dos refuerzos más
“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

¡"Estaba en el peak de mi carrera"! Árbitro nacional es jubilado por la ANFP

VIDEO | ¡Figura ante Boca! Jugador nacional brilló este fin de semana en la liga argentina
Tragedia en Penco: Joven voluntario que apoyaba a damnificados muere y enciende alerta por virus Hanta

Tragedia en Penco: Joven voluntario que apoyaba a damnificados muere y enciende alerta por virus Hanta

¡Con varias sorpresas! Los resultados de la Copa Davis de este fin de semana en el mundo
Escalofriante caso en prisión de La Serena: Reo habría cometido grotesco acto tras asesinar a su compañero

Escalofriante caso en prisión de La Serena: Reo habría cometido grotesco acto tras asesinar a su compañero
¿Un reemplazo para Meneghini? El conocido rostro que hinchas de la U exigen de vuelta

¿Un reemplazo para Meneghini? El conocido rostro que hinchas de la U exigen de vuelta
¿Perdieron pieza clave? La mala noticia que opacó la victoria de la UC ante Deportes Concepción

¿Perdieron pieza clave? La mala noticia que opacó la victoria de la UC ante Deportes Concepción
¡De la leyenda para la joven promesa! Carlos Caszely pide foco total a Yastin Cuevas en Colo Colo

¡De la leyenda para la joven promesa! Carlos Caszely pide foco total a Yastin Cuevas en Colo Colo
¡Prensa española destacó lo llenó de flores! Pellegrini confirma su magia sumando arrasador triunfo del Betis

¡Prensa española lo llenó de flores! Pellegrini confirma su magia sumando arrasador triunfo del Betis

¿Qué dijo de Meneghini? Charles Aránguiz hizo sentido descargo tras feroz derrota de la U contra Huachipato
Francisco Meneghini, Universidad de Chile

Francisco Meneghini hace balance tras tibio comienzo de la U en el Campeonato Nacional
Daniel González UC

UC vs Deportes Concepción: Revelan motivo detrás de la ausencia de Daniel González en la cancha