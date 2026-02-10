¡Nuevo problema para la U! Juan Martín Lucero arriesga otro castigo por inesperado motivo

Universidad de Chile tuvo una amplia y buena participación durante el actual mercado de fichajes, por lo que se esperaba mucho para este inicio de temporada del equipo dirigido por Francisco Meneghini. Pero su estreno no fue el mejor, ya que sólo consiguieron un empate sin goles en condición de local ante Audax Italiano.

Ahora en el segundo partido del Campeonato Nacional, el romántico viajero cayó en condición de visitante por 2-1 ante Huachipato, donde pese a la apertura del marcador de Eduardo Vargas, el local logró dar vuelta las acciones gracias a las anotaciones de Maximiliano Gutiérrez y Francisco Malanca en el encuentro.

Con este mal resultado, Universidad de Chile ya comienza a llenarse de críticas, sobre todo al trabajo que está realizando Francisco Meneghini en la banca del equipo. Si bien esto apenas comienza, los hinchas del equipo quieren resultados inmediatos, considerando que son uno de los planteles más caros del fútbol chileno.

Además de los ya conocidos problemas que tuvo Universidad de Chile con su hinchada en el estreno ante Audax Italiano, también sufrieron con dos expulsiones en el partido, estos fueron los casos de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero. Debido a esto, ambos jugadores no pudieron ser parte del equipo en la dura derrota ante Huachipato por 2-1.

Un nuevo problema para Lucero

Pero ahora, Juan Martín Lucero enfrenta un nuevo problema que puede extender su sanción en el Campeonato Nacional, esto luego de vulnerar uno de los artículos del torneo. Pese a cumplir con su fecha de expulsión, el jugador podría recibir otro castigo ya que habló con la prensa tras el duelo ante Huachipato, algo completamente prohibido por las bases del torneo para los jugadores o entrenadores suspendidos, por lo que arriesga una nueva sanción ante Palestino.

