¡Advertencia del Samurai! Johnny Herrera insta a Meneghini a dar señales claras en la U

Después de una larga espera, tensiones y reclamos, el partido entre Huachipato y Universidad de Chile se jugará este domingo 8 de febrero en Talcahuano, pero sin público, luego de que el encuentro fuera inicialmente rechazado por la Delegación Presidencial.

Superada la incertidumbre, Universidad de Chile se concentra en mejorar su presentación frente a Huachipato, luego de un debut poco convincente ante Audax Italiano. En dicho compromiso, los azules igualaron sin goles en un partido condicionado por dos expulsiones y por incidentes registrados en las tribunas.

Por supuesto, la trascendencia de este compromiso no pasa inadvertida para Johnny Herrera. El ex arquero y actual comentarista de TNT Sports dejó atrás el empate sin goles ante Audax Italiano y apuntó directamente a Francisco “Paqui” Meneghini, a quien emplazó a comenzar a mostrar una propuesta futbolística clara en el equipo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol

El directo mensaje de Johnny Herrera

“Ahora deberíamos ver a la U de ‘Paqui’, lo que comentó él acá (en el programa), un equipo con los riesgos que iba a correr, que iba a buscar los partidos e ir siempre para adelante. Tiene un gran plantel, para mí tiene el mejor plantel del fútbol chileno“, partió diciendo en TNT Sports.

“Es hora de ya empezar a mostrar. En la primera fecha no se pudo por el sinfín de incidentes, pero ya ahora debe mostrar lo que será su equipo de aquí a fin de año”, emplazó Johnny Herrera.

Recordemos que este domingo, desde las 12:00 horas en Talcahuano, la U va por su primer triunfo en el torneo, aunque Paqui Meneghini deberá enfrentar el partido con dos bajas obligadas: Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, expulsados en el debut.

Te podría interesar: Un decepcionado Johnny Herrera reacciona al nuevo refuerzo de Colo Colo: lo quería para la U de Chile