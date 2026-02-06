¡Advertencia del Samurai! Johnny Herrera insta a Meneghini a dar señales claras en la U

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Colo-Colo vs Everton: El partido que puede decidir el futuro de Fernando Ortiz

Colo-Colo vs Everton: El partido que puede decidir el futuro de Fernando Ortiz
¿La oportunidad de La Roja? Las críticas que ponen en jaque la era Manuel Pellegrini en el Betis

¿La oportunidad de La Roja? Las críticas que ponen en jaque la era Manuel Pellegrini en el Betis
Unión Española toma drástica medida para evitar la B ¿Nuevo terremoto en el fútbol chileno?

Unión Española toma drástica medida para evitar la B ¿Nuevo terremoto en el fútbol chileno?
¡Acusó miedo a hinchas! Diego Rivarola se lanzó contra autoridades tras decisión sobre duelo en Talcahuano

¡Acusó miedo a hinchas! Diego Rivarola se lanzó contra autoridades tras decisión sobre duelo en Talcahuano
¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¡Otro golpe a la billetera! Los millones que tendría que pagar Colo Colo para despedir a Fernando Ortiz
¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén

¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡"Me siento capacitado"! Jugador de Colo Colo apunta a ser el nuevo capitán del equipo

¡Atentos en la UC! Sao Paulo pone una millonaria cláusula de salida por Gonzalo Tapia

¡Están identificados! Universidad de Chile publica datos de barristas que generaron desmanes

Después de una larga espera, tensiones y reclamos, el partido entre Huachipato y Universidad de Chile se jugará este domingo 8 de febrero en Talcahuano, pero sin público, luego de que el encuentro fuera inicialmente rechazado por la Delegación Presidencial.

Superada la incertidumbre, Universidad de Chile se concentra en mejorar su presentación frente a Huachipato, luego de un debut poco convincente ante Audax Italiano. En dicho compromiso, los azules igualaron sin goles en un partido condicionado por dos expulsiones y por incidentes registrados en las tribunas.

Por supuesto, la trascendencia de este compromiso no pasa inadvertida para Johnny Herrera. El ex arquero y actual comentarista de TNT Sports dejó atrás el empate sin goles ante Audax Italiano y apuntó directamente a Francisco “Paqui” Meneghini, a quien emplazó a comenzar a mostrar una propuesta futbolística clara en el equipo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol

El directo mensaje de Johnny Herrera

“Ahora deberíamos ver a la U de ‘Paqui’, lo que comentó él acá (en el programa), un equipo con los riesgos que iba a correr, que iba a buscar los partidos e ir siempre para adelante. Tiene un gran plantel, para mí tiene el mejor plantel del fútbol chileno“, partió diciendo en TNT Sports.

Es hora de ya empezar a mostrar. En la primera fecha no se pudo por el sinfín de incidentes, pero ya ahora debe mostrar lo que será su equipo de aquí a fin de año”, emplazó Johnny Herrera. 

Recordemos que este domingo, desde las 12:00 horas en Talcahuano, la U va por su primer triunfo en el torneo, aunque Paqui Meneghini deberá enfrentar el partido con dos bajas obligadas: Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, expulsados en el debut.

Te podría interesar: Un decepcionado Johnny Herrera reacciona al nuevo refuerzo de Colo Colo: lo quería para la U de Chile

NOTAS DESTACADAS

Colo-Colo vs Everton: El partido que puede decidir el futuro de Fernando Ortiz

Colo-Colo vs Everton: El partido que puede decidir el futuro de Fernando Ortiz
¿La oportunidad de La Roja? Las críticas que ponen en jaque la era Manuel Pellegrini en el Betis

¿La oportunidad de La Roja? Las críticas que ponen en jaque la era Manuel Pellegrini en el Betis
Unión Española toma drástica medida para evitar la B ¿Nuevo terremoto en el fútbol chileno?

Unión Española toma drástica medida para evitar la B ¿Nuevo terremoto en el fútbol chileno?
¡Acusó miedo a hinchas! Diego Rivarola se lanzó contra autoridades tras decisión sobre duelo en Talcahuano

¡Acusó miedo a hinchas! Diego Rivarola se lanzó contra autoridades tras decisión sobre duelo en Talcahuano
¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¡Otro golpe a la billetera! Los millones que tendría que pagar Colo Colo para despedir a Fernando Ortiz
¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén

¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡"Me siento capacitado"! Jugador de Colo Colo apunta a ser el nuevo capitán del equipo

¡Atentos en la UC! Sao Paulo pone una millonaria cláusula de salida por Gonzalo Tapia

¡Están identificados! Universidad de Chile publica datos de barristas que generaron desmanes

¿Qué hago si me pica una Fragata Portuguesa? Todo lo que necesitas saber en caso de emergencia
¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa

¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa
Copa Davis team chile.

VIDEO | ¡CRUCES LISTOS! Nicolás Massú define la alineación para la Copa Devis ante Serbia
Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

¡El plantel ya estaba cerrado! El refuerzo que le negaron a Meneguini en Universidad de Chile
¡Familia actualizó su estado de salud! El insólito motivo por el que Marta Larraechea terminó grave en urgencias

¡Familia actualizó su estado de salud! El insólito motivo por el que Marta Larraechea terminó grave en urgencias
U de Chile vs Huachipato se juega en su fecha inicial.

¿Fue un alboroto innecesario? Partido de Huachipato vs U de Chile ya tiene fecha para disputarse
Álvaro Madrid debutará en Colo Colo.

Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo: refuerzo que acaba de llegar asoma como titular contra Everton
Diego Rivarola estalla por suspensión de partido de U de Chile.

Ídolo de U de Chile pierde la paciencia y estalla contra las autoridades por suspensión de partido: "Que digan que..."
Esteban Pavez lesión.

"Salió llorando...": detallan la grave lesión de Esteban Pavez que podría tenerlo meses fuera de las canchas