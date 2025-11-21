Joaquín Montecinos reaparece desde las sombras y le deja nuevas críticas a O'Higgins: "la gente no sabe..."

Joaquín Montecinos fue marginado en O'Higgins después de negociar sin aviso un traspaso a Colo Colo, situación que no le cayó bien a nadie en la sexta región y que terminó costando su salida del club. Ahora, el delantero aún no encuentra club para 2026 y volvió a fulminar al equipo rancagüino.

En conversación con ESPN, el delantero comenzó señalando que "las decisiones que se tomaron quizás no fueron las correctas, pero me quedo tranquilo porque siempre fui de frente, fui transparente, no le oculté nada a nadie. Simplemente, dije la verdad, y a veces la verdad no gusta“.

Joaquín Montecinos le deja recado a O'Higgins

El delantero ha sido duramente criticado por los fanáticos, pero ahora dejó un recado más que directo. "Se dice mucho que le falté el respeto al club que me trajo lesionado. La gente no sabe cómo yo vine al club, lo que yo arreglé con el club cuando llegué, porque esas cosas siempre las he evitado. No me voy a hacer el superhéroe de nadie, pero yo sé todo lo que di para estar en O’Higgins”, afirmó.

Quizás te pueda interesar: El chileno mejor pagado del mundo: figura de La Roja y su millonario nuevo contrato con su club

Montecinos nuevamente sale a defenderse tras la polémica.

Finalmente, el atacante dijo tener la conciencia tranquila tras toda la polémica que protagonizó. "La gente prefiere ser más falsa y hacer cosas que yo no haría. Prefiero ir con la verdad y morir con la mía que tener que vender algo que no soy", dijo para concluir.

Los números de Montecinos en O'Higgins

Durante la temporada 2025, el extremo derecho solo alcanzó a disputar 18 partidos entre todas las competencias con el equipo de Rancagua. En ellos, anotó tres goles y repartió dos asistencias, números que no alcanzaron para ganarse el respaldo de los hinchas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.