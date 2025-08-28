“Me tiene bien sin cuidado”: Jeannette Jara se desmarca frente a caótico escenario en el oficialismo

Por: Catalina Martínez

A Jeannette Jara, candidata del oficialismo y la DC, no le ha tocado fácil últimamente, luego de que Lautaro Carmona, presidente del PC, arremetiera contra el exministro de Hacienda, Mario Marcel.

Esto hizo que varios dirigentes apuntaran contra el PC, acusándolo de perjudicar la candidatura de Jara. Desde el partido, en tanto, salieron a defenderse de los reproches del oficialismo y hablaron incluso de “agresividad”, en palabras de Juan Andrés Lagos.

Mientras todas estas declaraciones cruzadas se desarrollan, la abanderada se refirió al caótico escenario desde Curicó. “Estos días en que he estado desplegándome en el territorio nacional, muchos han estado esperando que comente las declaraciones de uno o de otro dirigente político”, precisó. 

“Como yo he señalado, la tarea de unidad de la centro izquierda no es fácil porque somos partidos con pensamientos distintos que nos une una base común. A mí entender, el respeto tiene que primar entre nosotros y concentrarnos en la tarea de dar soluciones para Chile. Ese es el espíritu que nos mueve”, afirmó la militante de izquierda.

Luego, según informó La Tercera, Jara se refirió a las declaraciones de Lagos. “Considero que mi labor como candidata a la centro izquierda chilena y el progresismo, es dedicarme a buscar soluciones para los problemas de las personas”, expuso.

Lo demás, la verdad, me tiene bien sin cuidado, y el que quiera contribuir efectivamente a la campaña, le pediría que se ponga en modo ciudadanía y dé respuesta a los problemas de la gente real”, cerró Jeannette Jara. 

