"Reflejo del dolor...": Iván Zamorano aviva la polémica con Esteban Pavez y sus halagos a la UC

Esteban Pavez ha hecho mucha noticia durante las últimas semanas después de afirmar que, como institución, Universidad Católica es más grande que Colo Colo. Esto no cayó bien en nadie del sector albo y ahora fue Iván Zamorano quien apareció para dar su diagnóstico ante el tema.

La leyenda del fútbol chileno analizó la situación en diálogo con El Deportivo de La Tercera, donde afirmó que "pasar a ser el capitán indiscutible, a no ser citado, debe doler mucho. Creo que esas palabras vienen un poco al reflejo del dolor que él siente al no jugar, al no tener la capitanía de Colo Colo".

Iván Zamorano aviva la polémica con Esteban Pavez

Pero "Bam Bam" no se quedó ahí y agregó que "a mí me gusta siempre escuchar a mi capitán decir que está en la mejor institución del mundo, porque Colo Colo así es. La situación que él está viviendo en Colo Colo viene un poco a reflejar esa declaración".

Así las cosas, la polémica de Esteban Pavez y Colo Colo parece estar lejos de terminar. Es más, desde la dirigencia están evaluando el futuro del volante y todo parece indicar que no lo quieren mantener en el Estadio Monumental, aunque tiene contrato vigente hasta finales de 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Los albos volverán a jugar este domingo 23 de noviembre ante Unión La Calera en el Estadio Monumental. El encuentro está pactado para las 20:30 horas y la presencia de Pavez es toda una incógnita, más aún con las recuperaciones físicas de Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez.

