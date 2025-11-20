¿Inicia el repunte? Chile termina el mes con este nuevo y positivo Ranking FIFA

Chile y su nuevo Ranking FIFA.

Por: Fabián Marambio

Atrás quedaron los años dorados de Chile en el fútbol, cuando en un lejano 2016 La Roja se posicionó como la tercera mejor Selección del mundo en el Ranking FIFA. Sin embargo, después de años de descensos, finalmente hubo un ascenso gracias a los tres triunfos consecutivos.

Tras haber derrotado Perú hace un mes y después de la gira por Rusia, donde se sumaron triunfos ante los locales y nuevamente ante los peruanos, las métricas de Nicolás Córdova finalmente tuvieron buenos resultados que se vieron reflejados en el Ranking FIFA.

El nuevo Ranking FIFA de Chile

Antes de todo La Roja estaba en el puesto 56°, pero después de las buenas victorias conseguidas logró escalar para terminar el mes en la clasificación 53°. Si bien es cierto que aún estamos bastante lejos de lo esperado, hay que ver el vaso medio lleno y festejar que, después de mucho tiempo, logramos ascender puestos y no descender.

Chile escala en el Ranking FIFA.
La selección chilena escaló en el Ranking FIFA.

De todas formas, la selección chilena sigue siendo la segunda peor de toda Conmebol, superando solo a Bolivia. Es más, en caso de que los altiplánicos logren buenos resultados en el repechaje mundialista, La Roja podría quedar exclusivamente como la peor de Sudamérica.

Conmebol en el Ranking FIFA

  • 13. Colombia (1701.3)
  • 16. Uruguay (1672.62)
  • 23. Ecuador (1591.71)
  • 39. Paraguay (1501.5)
  • 48. Venezuela (1465.22)
  • 52. Perú (1459.57)
  • 53. Chile (1457.84)
  • 76. Bolivia (1329.56)

