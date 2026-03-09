"Palo blanco...": Hacen añicos al posible reemplazante de Michael Clark en la presidencia de U de Chile

El caos futbolístico de Universidad de Chile no es el único problema que complica al club, pues en el plano administrativo también han tenido turbulencias. Y es que, después de muchas investigaciones por irregularidades en el mercado de valores, Michael Clark dejaría pronto su cargo como presidente de Azul Azul para ser reemplazado por otro polémico nombre que ya se llena de críticas.

Y es que, quien asoma como su reemplazante, es nada más y nada menos que José Ramón Correa, el abogado que defendió a la U cuando denunciaron a Colo Colo frente al TAS. Es más, también es director actual de Azul Azul e incluso avisaron que es la mano derecha de Clark actualmente, poniendo en tela de juicio su "ascenso" a la presidencia de la concesionaria.

Michael Clark se alista para dejar U de Chile

El encargado de cuestionar la decisión fue Cristián Caamaño, quien en Radio Agricultura lanzó todos los dardos. “Es la mano derecha de Clark, que lo defendió ante la CMF, que ‘supuestamente’ (hace el gesto de comillas) compró el paquete de 7 millones de dólares de Schapira y que no tenía como tener esos 7 millones. Es el palo blanco de los mismos de siempre“, afirmó.

José Ramón Correa asoma como reemplazo de Clark en la U.

Con este dudoso panorama, los problemas administrativos de Azul Azul no parecen terminar en el corto plazo, aunque al menos Michael Clark no estará ligado al club de manera formal para cumplir su sanción de cinco años de inhabilidad en cargos. Destacar que la casa de estudios incluso ha evaluado quitarle el nombre al club de fútbol debido a todas las irregularidades que se han presentado el último tiempo.

¿Cuándo juega la U?

Escenario complicado para un club que deportivamente tampoco lo está pasando bien. En este sentido, hoy 9 de marzo tendrán que medirse ante Universidad de Concepción a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Los azules necesitan conseguir una victoria en este compromiso para solventar la reciente eliminación en Copa Sudamericana que tiene muy cuestionado a Francisco Meneghini.