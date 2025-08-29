Irrefutable: El nuevo video que complica a Independiente y que podría ayudar mucho a U de Chile

Conmebol continúa evaluando qué hacer con la disputa legal entre U de Chile e Independiente tras la fea situación vivida en Avellaneda. Ahora, los azules sumaron un importante video que puede terminar siendo una prueba fundamental para "derrotar" a los argentinos.

En el registro se ve claramente cómo los hinchas de Independiente saltan e incluso rompen las rejas del Estadio Libertadores de América para entrar al terreno de juego. Si bien es cierto que los guardias ayudaron para controlar algunos, también se ve cómo uno de ellos increpa duramente a un jugador de Independiente, lo que puede ser un duro agravante.

Este video puede ser clave para la U de Chile considerando que evidencia todas las negligencias por parte del equipo argentino al organizar el partido y en la misión de mantener el orden y la seguridad.

Aquí aún no se suspendía el partido. Ingresan 2 sujetos a la cancha, increpan a un jugador, otros intentan derribar la reja y lanzan una butaca a la cancha.



Aquí aún no se suspendía el partido. Ingresan 2 sujetos a la cancha, increpan a un jugador, otros intentan derribar la reja y lanzan una butaca a la cancha.

El precedente que ayudaría a U de Chile

Este registro hace recordar a aquel momento en que los hinchas de Colo Colo ingresaron a la cancha para suspender el partido y terminaron perdiendo el partido con Fortaleza por secretaría, lo que podría suceder ahora beneficiando a los azules.

Ahora es la Unidad Disciplinaria de Conmebol quien deberá decidir qué hacer con todas las pruebas en su poder, aunque si mantienen la consecuencia correspondiente deberían repetir el castigo contra el Cacique, esta vez contra Independiente y a favor de la U.

