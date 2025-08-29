Irrefutable: El nuevo video que complica a Independiente y que podría ayudar mucho a U de Chile

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Carlos Palacios Boca Juniors

Deja atrás las críticas: El desahogo de Carlos Palacios tras su pesadilla en Boca Juniors

Para salir del mal momento: El potente equipo brasileño que quiere fichar a Felipe Loyola

¿Se enfrenta a la U? Jorge Sampaoli desempolva el traje de DT y tendría nuevo club

A la caza de Rivarola: El notable récord que quiere romper Charles Aránguiz en la U
Jeannette Jara

"Así es, y así lo he dicho reiteradamente": Jara y su tajante postura sobre actual situación en Venezuela
Jeannette Jara

“Me tiene bien sin cuidado”: Jeannette Jara se desmarca frente a caótico escenario en el oficialismo
lucas assadi johnny herrera

¡Sacó la voz! Lucas Assadi habla sobre la situación de la U en Sudamericana
José Antonio Kast

¡MEO la echó de menos! Kast lanzó irónico palo a Jeannette Jara tras ausentarse de debate presidencial

¡Busca revancha! Figura en Copa Libertadores quiere volver a Universidad de Chile

¡Emocionante! El relato de hincha de Universidad de Chile que cayó al vacío

Conmebol continúa evaluando qué hacer con la disputa legal entre U de Chile e Independiente tras la fea situación vivida en Avellaneda. Ahora, los azules sumaron un importante video que puede terminar siendo una prueba fundamental para "derrotar" a los argentinos.

En el registro se ve claramente cómo los hinchas de Independiente saltan e incluso rompen las rejas del Estadio Libertadores de América para entrar al terreno de juego. Si bien es cierto que los guardias ayudaron para controlar algunos, también se ve cómo uno de ellos increpa duramente a un jugador de Independiente, lo que puede ser un duro agravante.

Este video puede ser clave para la U de Chile considerando que evidencia todas las negligencias por parte del equipo argentino al organizar el partido y en la misión de mantener el orden y la seguridad.

Quizás te pueda interesar: Para salir del mal momento: El potente equipo brasileño que quiere fichar a Felipe Loyola

El precedente que ayudaría a U de Chile

Este registro hace recordar a aquel momento en que los hinchas de Colo Colo ingresaron a la cancha para suspender el partido y terminaron perdiendo el partido con Fortaleza por secretaría, lo que podría suceder ahora beneficiando a los azules.

Ahora es la Unidad Disciplinaria de Conmebol quien deberá decidir qué hacer con todas las pruebas en su poder, aunque si mantienen la consecuencia correspondiente deberían repetir el castigo contra el Cacique, esta vez contra Independiente y a favor de la U.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Carlos Palacios Boca Juniors

Deja atrás las críticas: El desahogo de Carlos Palacios tras su pesadilla en Boca Juniors

Para salir del mal momento: El potente equipo brasileño que quiere fichar a Felipe Loyola

¿Se enfrenta a la U? Jorge Sampaoli desempolva el traje de DT y tendría nuevo club

A la caza de Rivarola: El notable récord que quiere romper Charles Aránguiz en la U
Jeannette Jara

"Así es, y así lo he dicho reiteradamente": Jara y su tajante postura sobre actual situación en Venezuela
Jeannette Jara

“Me tiene bien sin cuidado”: Jeannette Jara se desmarca frente a caótico escenario en el oficialismo
lucas assadi johnny herrera

¡Sacó la voz! Lucas Assadi habla sobre la situación de la U en Sudamericana
José Antonio Kast

¡MEO la echó de menos! Kast lanzó irónico palo a Jeannette Jara tras ausentarse de debate presidencial

¡Busca revancha! Figura en Copa Libertadores quiere volver a Universidad de Chile

¡Emocionante! El relato de hincha de Universidad de Chile que cayó al vacío
Pablo Chille-E

“Pa’ los cantantes fachos y desclasados”: La potente advertencia de Pablo Chill-E a votantes de Kaiser y Kast

¡Atención azules! Alianza Lima haría un pedido especial por fallo de la Conmebol

¡Sonríe la UC! Los millones que dejaría Marcelino Núñez en los cruzados por posible fichaje
Jeannette Jara

“Hay que ser muy picante”: El feo ninguneo a Jeannette Jara que dejó la escoba en Sin Filtros

¿Tienen similitudes? Comparan a Nicolás Córdova con Carlo Ancelotti por esta interesante razón

VIDEO: Maximiliano Falcón se vuelve viral por robarle un gol a Lionel Messi y hacerlo enfurecer

"Cifra histórica": El increíble nuevo valor que tiene Darío Osorio en el mercado

Por fin: Gabriel Suazo recibe esta excelente noticia en el Sevilla y deja atrás todos los males
Gonzalo Montes U de Chile vs Ñublense

Lo van a esperar: En U de Chile no se rinden y quieren recuperar a jugador crucial para el Superclásico
Maipú

“Es demasiado el miedo”: Vecinos de Maipú acusan violento modus operandi tras nueva ola de crímenes