“La policía terminó golpeándonos a nosotros”: El desgarrador relato de joven hincha de la U tras masacre en Argentina

La noche del 20 de agosto de 2025 en Argentina quedará marcada en la memoria del fútbol sudamericano como una jornada trágica. Lo que estaba previsto como el duelo de revancha entre Universidad de Chile e Independiente, válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana, terminó siendo un episodio de caos y violencia.

El caos se desató con choques entre hinchadas, incidentes descontrolados, la falta de medidas de seguridad adecuadas, numerosos heridos y una respuesta desmedida de la policía argentina, siendo un escenario digno del averno. Frente a eso es que las autoridades argentinas como la Conmebol han iniciado indagatorias sobre lo ocurrido, con el fin de que la justicia civil y la instancia deportiva puedan establecer responsabilidades y emitir un fallo.

La influencer Tami Navarrete, fue una de los 3.500 hinchas de Universidad de Chile presentes en Buenos Aires esa noche, quien emprendió el viaje para alentar a la escuadra de sus amores. La joven estuvo en conservación con La Cuarta, donde relató los violentos eventos que sucedieron y de los que fue testigo.

¿Cómo empezó todo?

“El ambiente en la ciudad y en el estadio fue muy tranquilo desde la previa. Los hinchas de la U nos juntamos y fuimos en buses hacia el estadio, todo en un marco de fiesta y apoyo al equipo. Los problemas comenzaron recién cuando llegó la hinchada de otro equipo, que empezó a provocar diciendo que quería quitarnos los lienzos, lo que generó tensión y la reacción de la hinchada de la U lanzando cosas hacia abajo”, partió contacto Navarrete al Diario Pop.

“En ese momento lo viví con muchísimo miedo. Tenía alrededor a varios niños llorando y familias muy preocupadas, porque la otra barra se veía súper alterada, no se calmaba y la situación seguía creciendo cada vez más. Fue una mezcla de mucha adrenalina y temor, con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, si en algún momento podían empezar a golpearnos o si la violencia iba a escalar aún más. Realmente fue una experiencia muy dura, marcada por el miedo”, sinceró.

Luego, consultada sobre el momento en que tuvieron que evacuar las gradas, relató: “Cuando nos empezaron a sacar de las graderías fuimos saliendo de a poco, todos juntos, intentando mantener la calma dentro de lo posible, aunque también con la rapidez necesaria para escapar de la otra hinchada. Fue un momento muy adrenalínico y lleno de miedo, porque ellos venían descontrolados, corriendo y queriendo golpear a cualquiera que se les cruzara, sin importar quién fuera”.

Dentro de esa misma línea, aclaró que “yo no apoyo ningún tipo de violencia, pero siento que, independientemente de lo que pasó antes, nada justifica la forma en que ellos actuaron. Además, hay que recalcar que todo esto ya se venía tensando desde antes, cuando los hinchas de la barra del otro equipo fueron a tirar fuegos artificiales al hotel donde estaban los jugadores. Creo que desde ahí se encendió todo lo que terminó pasando”.

Apuntó contra policía argentina

En relación al comentado rol policiaco durante la barbarie, Tami aseguró: “La policía nos trató muy mal. En realidad, no hubo seguridad ni al principio ni al final, uno se sentía completamente a la deriva. Si no reaccionabas por ti mismo, perfectamente te podía pasar algo, porque ellos tampoco te protegían. De hecho, la policía terminó golpeándonos a nosotros, a los hinchas de la U, cuando íbamos saliendo; todo eran empujones y golpes hacia nuestra gente. En cambio, hacia los argentinos no hubo ninguna acción ni control”.

Luego, desde el citado medio le preguntaron por una campaña de apoyo a los hincha de la U que la influencer estuvo difundiendo en sus redes sociales. “Obviamente voy a estar ayudando a la hinchada de la U, porque después de todo lo que tuvimos que pasar es imposible quedarse de brazos cruzados. Vivirlo fue muy desesperante, con mucha adrenalina, pena y rabia, sobre todo al ver que sólo detuvieron a personas chilenas y que los golpes también fueron contra nuestra gente. Por eso quiero apoyar en todo lo que esté a mi alcance, porque lo que vivimos fue demasiado injusto, y hasta se comenta que todo esto estuvo planeado desde antes”, cerró la joven que vivió en persona esa violenta noche en Argentina.