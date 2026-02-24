¿Por qué no debuta?: El oscuro presente de Damián Pizarro que ya genera preocupación en Racing

Por: Kevin Vejar

El pasado 27 de enero, Damián Pizarro era presentado con bombos y platillos como nuevo refuerzo de Racing de Avellaneda para esta temporada, pero el delantero chileno continúa sin poder estrenarse con 'La Academia' y su futuro en el fútbol trasandino comienza a generar más dudas que certezas en el círculo del club.

Efectivamente, casi un mes ha transcurrido desde que el formado en las inferiores de Colo Colo dejó atrás su deslucido paso por Europa para continuar su carrera en Argentina, pero la problemática recae en que no solo no ha conseguido sumar minutos, sino que incluso no ha sido considerado en ninguna convocatoria.

Cuando los trascendidos afirman que se trata de una mala condición física, el medio partidario Racing de Alma expuso que el atacante ya debería haber debutado: "Se esperaba que estuviera contra Banfield, cuando concentró, pero terminó quedando afuera del banco". "Ante Boca, el pasado viernes, ni siquiera estuvo en la nómina y volvieron las dudas", profundizan.

Bajo dicho contexto, el citado portal infiere que su nuevo estratega sigue bastante disconforme con lo que el atacante de 20 años le ha ofrecido desde su arribo al Cilindro de Avellaneda, por lo que sigue al margen: "La pregunta del millón es por qué el cuerpo técnico de Gustavo Costas no ve bien al chileno y cuándo estará en condiciones".

Horas claves para Damián Pizarro en Racing

"Se volvió a entrenar de manera diferenciada y es duda para jugar el jueves contra Independiente Rivadavia", añade el sitio, pero en el cierre deja una cuota de esperanza a Pizarro: "Lo que pase en estas próximas tres prácticas será clave para terminar de definir si finalmente tendrá chances de hacer su debut al menos entre los suplentes".

