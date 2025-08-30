¡Iba manejando y no estaba solo! Así murió “Baby Bandito”, uno de los involucrados en el “robo del siglo”

Baby Bandito

Por: Catalina Martínez

Este sábado por la mañana se informó el fallecimiento de Kevin Olguín, apodado “Baby Bandito”, recordado por su participación en el denominado “robo del siglo” ocurrido en el Aeropuerto de Santiago en 2014.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) confirmó que Olguín y su pareja, de 25 años, murieron tras ser baleados en la comuna de Cerro Navia. El hecho se habría producido mientras ambos circulaban en un automóvil por la calle Los Aromos, momento en que un grupo de individuos les disparó.

“Los impactos balísticos en el vehículo son varios, al igual que en el cuerpo, no podrían tener una cantidad específica toda vez que la policía está haciendo los trabajos en el lugar, pero estaríamos hablando de al menos unos 20 impactos balísticos”, informó el fiscal Fernando Anaís.

El fiscal explicó que, luego del tiroteo, Olguín perdió el control del automóvil —propiedad suya— y chocó contra un árbol. Además, señaló que el hombre de 32 años había denunciado en mayo haber sufrido una encerrona, episodio en el que también se efectuaron disparos.

“En estos momentos el personal policial se encuentra realizando levantamiento de cámaras de grabación, evidencia balística y biológica”, detalló el comisario Marcelo Navarro de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI. “Se continúan diligencias tendientes a establecer la dinámica de los hechos como asimismo la identificación de él o los autores del delito”, afirmó.

Tuvo una serie en Netflix

Cabe recordar que la vida de Kevin Olguín, junto con el mediático “robo del siglo” en el Aeropuerto de Santiago, sirvieron como inspiración para la producción de Netflix Baby Bandito. La serie, estrenada en 2024, recrea de manera libre los hechos y la figura del delincuente, presentándolos en clave juvenil y estilizada. Su lanzamiento generó amplio debate en Chile sobre la romantización del crimen y el impacto cultural de este tipo de adaptaciones.

