Mamá de Jorge Matute alza la voz contra futura serie de Netflix sobre su hijo: “Lucran con el dolor de una madre”

María Teresa Johns, no se quedó callada y le dio un golpe a la mesa cuando se enteró que una renombrada productora nacional está preparando una serie para Netflix sobre un tema muy delicado para ella y su familia: La desaparición y muerte de su hijo, Jorge Matute.

Semanas atrás se dio a conocer, a través de DF, que la productora Fábula se estaría preparando para comenzar la grabación de la serie sobre la desaparición que impactó a todo el país. Cabe recordar que, a 25 años de transcurridos los hechos, el caso sigue sin resolverse.

En entrevista con Sala De Prensa, la madre del joven estudiante, no dejó pasar la noticia y explicitó su postura al respecto. “Como familia no hemos autorizado ninguna serie que se hagan con el nombre de mi hijo. Yo no lo voy a aceptar”, aseguró.

Además, le consultaron a María Teresa sobre si considera que la historia podría ser tergiversada. “Yo no tengo miedo, ustedes conocen bien quien era Coke. Yo no estoy de acuerdo con que se realice ninguna serie con el nombre de mi hijo”, sentenció.

Productora estuvo en Concepción

Según fuentes del medio penquista, el equipo realizador ya habría realizado gestiones en los tribunales de Concepción. Esto para poder completar el guion con datos oficiales del caso de Jorge Matute. Al respecto, la madre disparó contra la magistrada que estuvo a cargo del caso en su última reapertura.

“La jueza Carola Rivas me está pasando a llevar como madre. Le diría que Chile tiene hartos problemas de seguridad y sería prudente que ella hiciera algo con los casos que tiene”, apuntó. “El caso de mi hijo le quedó grande, si ella quiere hablar de su vida que lo haga, pero no le voy a aceptar que hable de Coke”, complementó.

Frente a todo, María Teresa exige que nadie lucre con el nombre de Jorge. “Me siento muy mal porque están lucrando con el caso de mi hijo, también lucran con el dolor de una madre, de una familia”, criticó. Además, María Teresa afirmó que decidió escribir su propio libro sobre todo lo que ha enfrentado en estos últimos 25 años, desde que su hijo nunca más regresó a su lado.