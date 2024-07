Tras robo en su casa en Maipú: hombre se vuelve viral por fuerte descargo contra las autoridades

Durante la noche del martes, un hombre de la comuna de Maipú sufrió un violento asalto en su domicilio. En concreto cinco sujetos armados ingresaron a su domicilio rompiendo la puerta, lo golpearon, amenazaron y encañonaron a su pequeño hijo de cinco años quien no lograba comprender lo que estaba ocurriendo, mientras que su hijo de 14 quedó en estado de shock.

Tras el violento robo en la morada y tomar varias de las pertenencias de la familia, los delincuentes "emprendieron la huida hacia el sector de Avenida Américo Vespucio" en una camioneta, también de las víctimas. Debido a la brutalidad de los hechos, diferentes medios de comunicación llegaron a cubrir la noticia, momento que el dueño de casa utilizó para descargarse.

Hombre lanza potente descargo tras sufrir robo en su domicilio

Sobre el inicio del robo, Ítalo Fierro contó. “Abrieron la puerta de la cocina y entró la manada, de cinco o seis sujetos, cuatro de ellos tenían armas. Me pusieron la pistola en la cabeza y se llevaron la camioneta mientras estaban todos maniatados en el baño, mi familia, mis hijos” dijo para luego mencionar que lo agredieron físicamente.

“Me pegaron, me sacaron la cresta, me pidieron que entregara todas las cosas de valor. Se llevaron todos los televisores, computadores, plata, joyas. Me decían ‘donde está la plata’ y yo les respondía, ‘viejo se equivocaron de casa, aquí no hay plata’” añadió para T13 Noticias agregando que los antisociales se pasearon por toda la casa.

“Los llevé a todos lados (de la casa) para que pudieran sacar lo que más pudieran, para que nos dejaran tranquilos y este terror, esta pesadilla, terminara lo más pronto posible. No conforme con ello me pidieron las llaves de la camioneta. No pudieron abrir el portón, me llevaron encañonado para que lo pudiera abrir" lanzó.

Finalmente explicó que “mi hijo menor, no se dio mucho cuenta, no lloró, pero mi hijo mayor, de 14 años, es el que yo creo que estará más afectado de aquí a futuro. No va a poder dormir como todos nosotros, y vamos a estar inseguros como ha estado hoy en día la sociedad que ya no da para más” dijo.

