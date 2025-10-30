¡Con eso sí que no! Harold Mayne-Nicholls reveló el feo detonante tras su pelea a combos con Antonio Neme

Más detalles salieron a la luz sobre la comentada pelea a combos entre el candidato presidencial, Harold Mayne-Nicholls y el periodista, Antonio Neme. Aunque el comunicador presentó una denuncia ante Carabineros por la agresión, optó finalmente por no iniciar acciones legales.

El abanderado, por su parte, afirmó que su respuesta se debió únicamente a los insultos y golpes provenientes del padre de José Antonio Neme. Asimismo, ofreció disculpas a la ciudadana, reconociendo la responsabilidad asociada al cargo que aspira a ocupar.

De todas formas, el expresidente de la ANFP explicó su comportamiento y señaló que un insulto por parte del exconcejal de Maipú habría sido el detonante de su enojo.

¿Qué detonó la pelea?

En conversación con CHVNoticias, Mayne-Nicholls entregó un detallado relato sobre los hechos ocurridos el martes en el Country Club de La Reina. “Primero fue un grito a la distancia, no lo reconocí; después fue in crescendo”, rememoró.

Posteriormente, el exdirector ejecutivo de Santiago 2023 afirmó que Antonio Neme le “sacó la madre”. Expresó que “a mi mamá no la toca nadie (...) A mí de muy niño me enseñaron que eso no era permitido“.

Convencido de su relato y de que el periodista fue quien provocó el enfrentamiento, HMN declaró que “la verdad no es de quién la dice primero, la verdad es de cómo sucedieron los hechos. Me agredió, insultó a mi madre. Eso no se lo aguanto a nadie“.

En tanto, el padre de José Antonio Neme declaró al mismo noticiero que fue golpeado en reiteradas ocasiones —al menos cinco veces— mientras permanecía con el cinturón de seguridad puesto. Juró además que intentó bajar del vehículo, pero un amigo que lo acompañaba se lo impidió.