¡Acusan montaje judicial! Audio interceptado revelaría el terrible destino de Julia Chuñil

Abogadas de familia de Julia Chuñil revelan audio interceptado

Por: Catalina Martínez

Este martes 30 de septiembre, las abogadas que representan a la familia de Julia Chuñil Catricura dieron a conocer una interceptación telefónica en la que el principal sospechoso habría revelado el destino de la defensora ambiental. En la conferencia de prensa también estuvieron presentes organizaciones de derechos humanos y Pablo San Martín Chuñil, hijo y portavoz de la familia de la dirigente mapuche, desaparecida hace casi 11 meses.

La abogada Karina Riquelme señaló que, en el marco de una interceptación telefónica autorizada judicialmente, Juan Carlos Morstadt Anwandter habría confesado a su padre que a Julia Chuñil “la quemaron”. Esta revelación llega cuando está por cumplirse un año desde que se perdiera el rastro de la presidenta de la comunidad indígena Putreguel, cuyo paradero se desconoce desde el 8 de noviembre de 2024, en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.

El encuentro también reunió al Comité de Ética contra la Tortura y a Amnistía Internacional, quienes se sumaron al respaldo de las denuncias formuladas por la familia. Además, el equipo legal subrayó que, a pesar de la relevancia de esta prueba, el Ministerio Público habría relegado el audio mientras centraba su investigación en los propios familiares de la víctima.

Frente a eso, las abogadas acusaron que la Fiscalía "se encuentra utilizando testigos con identidad reservada para inculpar a los familiares de Julia Chuñil". En la conferencia, denunciaron que esta maniobra, catalogada como un montaje, ha generado una doble victimización para los hijos de la dirigente mapuche, al ser tratados como sospechosos en lugar de recibir protección como víctimas, lo que constituiría una violación al debido proceso.

El principal sospechoso 

Desde los primeros meses de la investigación, Juan Carlos Morstadt Anwandter ya había sido señalado como un “sujeto de interés prioritario”, vinculado a un conflicto prolongado con Julia Chuñil y su familia por la disputa de terrenos ancestrales. La dirigente mapuche protegía alrededor de 900 hectáreas de bosque nativo que, según las indagaciones, el empresario forestal habría intentado explotar con fines comerciales.

Aunque figura legalmente como “imputado no formalizado” y ha sido objeto de diversas diligencias —incluyendo el levantamiento de su secreto bancario y la vinculación con armas no registradas—, la investigación en su contra aún no ha avanzado hacia una formalización.

Mientras tanto, el hijo de la dirigente, Pablo San Martín Chuñil, expresó el profundo dolor que atraviesa la familia tras conocer estos reveladores hallazgos. "Nosotros queremos encontrar al verdadero culpable, no a personas inocentes", expresó el hijo de la defensora ambiental.

Frente a estos hechos, las organizaciones convocaron a una marcha nacional el próximo 8 de noviembre. Para coordinar las acciones, se llevará a cabo una asamblea nacional que busca organizar movilizaciones simultáneas y concentraciones frente a los edificios gubernamentales de distintas ciudades. En Santiago, la manifestación se realizará frente a La Moneda.

