Representa a Chile: hijo de Horacio de la Peña hace historia con este inédito récord en el tenis

Hijo de Horacio de la Peña rompe récord.

Por: Fabián Marambio

No cabe dudas de que Horacio de la Peña es un ícono del tenis y dejó una huella imborrable en Chile al liderar la hazaña de Fernando González y Nicolás Massú en 2003. Ahora, es su hijo Bautista quien está haciendo noticia después de lograr un inédito récord en el tenis.

El nobel tenista de 16 años había tenido un par de ocasiones para sumar su primera victoria en el circuito, pero no había tenido éxito. Sin embargo, la espera terminó este pasado miércoles, cuando logró ganar en M15 de Santiago que se disputa en San Carlos de Apoquindo.

Ahí, el hijo de “La Pulga” se quedó con un trabajado partido ante Julián Cundom (1.031°) y anotó su nombre en los octavos de final. Pero lo más importante de todo es que también se metió en un selecto grupo de jóvenes tenistas.

El récord alcanzado por el hijo de Horacio de la Peña

Con esta victoria en el M15 de Santiago, Bautista de la Peña se quedó con su primer punto ATP y se convirtió en el cuarto tenista sudamericano nacido en 2009 que logra, uniéndose también al también chileno Benjamín Pérez.

De ahora en adelante, el tenista de 16 años seguirá su camino en el M15 de Santiago con el objetivo de cosechar nuevos triunfos y sumar nuevos puntos ATP que le permitan hacerse un espacio en el circuito a pesar de su corta edad.

