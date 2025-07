Hijo de conserje agredido revela ofrecimiento de "mediador" de Martín de los Santos: "Quería ayudarnos"

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el hijo de Guillermo Oyarzún, Héctor, se refirió a un ofrecimiento que le realizó un "mediador" del joven empresario que fue hasta su domicilio. Recordemos que de los Santos fue capturado en Brasil y deberá volver a Chile para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva.

“Estamos contentos porque por fin actuó la justicia, por fin lo tomaron detenido”, valoró Héctor, hijo del trabajador, quien recordemos perdió el olfato y la visión en un ojo. Además el hombre señaló que esperaban avanzar con el proceso judicial hasta ver al agresor tras la rejas y que pondrían una demanda civil para que pague económicamente por el daño causado.

¿Qué dijo el hijo del conserje agredido?

Para el matinal Oyarzún En diálogo con Mega, el joven precisó que “queda un camino largo todavía, pero tenemos que batallarlo y esperar que la justicia actúe de buena forma”. Desde el exterior, De los Santos reconoció que estaba apostando su última carta para eludir a la justicia. En una de sus múltiples publicaciones en redes sociales, compartió el siguiente mensaje:

“Me hago cargo. Punto (...) Hoy soy un adulto con errores, sí, pero también con conciencia. Estoy negociando con respeto con la familia de don Guillermo. Quiero paz, no venganza”, escribió. Ante las dudas, precisó que “una persona de mi entorno fue a la casa de don Guillermo, conversaron directamente y sí hubo una instancia de diálogo en privado. No es una mentira, no es un invento”.

“Fue un intento de resolver esto con respeto y de forma humana. La paz también se construye con gestos concretos. Yo sigo disponible para avanzar desde ahí”, añadió. “Eso fue el día lunes que se comunicó conmigo un mediador, supuestamente, que lo contrató a la familia de Martín, diciendo que quería ayudarnos económicamente, hacer una compensación”, reveló Héctor.

Sin embargo, recalcó que la respuesta siempre ha sido la misma: “No lo pesqué, le dije que nosotros no queríamos nada, que nosotros buscamos justicia por mi padre”.

