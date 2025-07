Checho Hirane explota furia con la derecha tras triunfo de Jeannette Jara: "¡¿Por qué no te callas?!"

En su programa en Radio Agricultura el excomediante Checho Hirane se lanzó con todo en contra de la derecha chilena, coalición a la que pertenece, por el triunfo que tuvo Jeannette Jara. “Estoy preocupado, porque he escuchado algunas voces que supuestamente son de oposición y empezaron a atacarse entre ellos, entonces te juro que me dan ganas de mandar todo a la cresta” señaló.

Recordemos que la candidata por el Partido Comunista obtuvo más de 820.000 votos en las Primarias Oficialistas y según la última encuesta Cadem Plaza Pública, Kast subió a 24% en intención de voto espontáneo y Jara a 16%, dejándo en tercer lugar a Evelyn Matthei quien hasta hace algún tiempo era priemra.

¿Cuál fue el descargo de Hirane en la radio?

“Yo llevo 22 años luchando porque nuestras ideas se impongan y nuestro país entre en un camino de desarrollo y de seguridad, que son la propuestas que sabemos que dan resultado y que son nuestras propuestas”, agregó el comunicador en la radio. “En ese análisis, escuchar a voces como Iván Poduje, que lo único que hacen es pegarle a la ‘derechita’... De verdad, Iván Poduje, tengo mucho respeto por ti, pero por qué no te callas”, disparó el comediante.

Luego, apuntó a una de las cartas presidenciales de su sector: Evelyn Matthei, quien ha manifestado públicamente sus diferencias con José Antonio Kast. “Lo mismo le digo a Evelyn Matthei. Si la campaña va a estar basada en pegarle a José Antonio Kast, también le diría por qué no te callas", dijo el locutor radial. “Perdonen, pero yo me siento con propiedad, porque soy una persona de este sector y no pertenezco a ningún partido”, complementó Checho.

En conclusión, Hirane aseguró que la derrota será inminente “si no vamos a estar unidos” ante “el carisma que tiene la candidata Jeanette Jara y el disfraz que se va a poner todo este tiempo”. Según lo planteado, la candidata de izquierda intentará marcar distancia del Partido Comunista. Como prueba de ello, Hirane destacó la ausencia de banderas comunistas durante su discurso de victoria, interpretándolo como una señal.

