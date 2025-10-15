“Estaba con su tío y su ‘casi algo’”: Hermana de joven de 19 años desaparecida destapó relato clave

La Policía de Investigaciones (PDI) mantiene activas las diligencias para localizar a Krishna Aguilera Yáñez, quien desapareció el pasado 4 de octubre. Según relató su hermana, la joven de 19 años salió esa noche con rumbo a una discoteca acompañada de un hombre de 45, su expareja.

Durante una entrevista con Buenos Días a Todos, Cristal Aguilera contó que logró comunicarse con su hermana en horas de la madrugada; sin embargo, al día siguiente no obtuvo ninguna respuesta a sus mensajes.

Según Cristal, todo apunta al mismo individuo. Lo considera el único sospechoso, sobre todo después de que, en una llamada, él asegurara haber dejado a su hermana afuera de su casa, pese a que ella ya no vivía allí.

Nuevos antecedentes

Sobre la ex pareja de Krishna, su hermana detalló: “Es un hombre adulto, moreno, alto y que siempre anda con ropa oscura. La gente sabe lo que sucedió con mi hermana, porque él se lo comentó con muchas personas. Entonces, hay personas que han llegado a mí y anónimamente me han dicho cosas”.

Después, Cristal añadió un dato inquietante: el sujeto tendría por costumbre relacionarse con adolescentes y jóvenes. “Él sabía cómo envolver a estas niñas. Con dinero y con ropa que les compra. Ahora él está pololeando con una niña de 17 años. Él hace cosas ilegales, por eso creo que anda arrancando”, afirmó.

“Cuando supe que ella iba a salir con este sujeto, yo le dije (que no lo hiciera), tuvimos una discusión, pero ella es muy llevada a sus ideas”, lamentó la hermana mayor de la joven de 19 años desaparecida.

Después, Cristal dio a conocer el testimonio de una mujer que podría ser pieza clave: aseguró haber visto a su hermana en el mismo lugar donde esa noche salió con el principal sospechoso. “Ella se comunica conmigo y dice que la vio en la disco. Dice que vio a mi hermana súper feliz, tranquila, como si nada pasara, que ella le dijo que estaba con su tío y su ‘casi algo’”, relató.

Al final, Cristal sentenció que el sujeto de 45 años “es un hombre enfermo que se mete con niñas, pero aquí se equivocó, porque yo no tengo miedo y no voy a descansar hasta encontrar a este sujeto y a mi hermana”.